Tramwaj do Wilanowa - zmiany w rozkładach jazdy

Nowa trasa tramwajowa do Miasteczka Wilanów działa już od dwóch tygodni. Pojawiły się tramwaje linii 14 i 16. Kolejne zmiany w stołecznym układzie komunikacyjnym wprowadzone zostaną w sobotę, 16 listopada. Przed podróżą warto sprawdzić nowy rozkład jazdy.

Pierwszy tramwaj do Wilanowa linii 16 wyruszył na nową trasę 29 października o 4:33 rano. Tego samego dnia – po ponad 50 latach do Wilanowa (choć w inne miejsce) – wróciła "czternastka".

Przez pierwszy tydzień tramwajami tych linii przejechało niemal pół miliona osób. Pojawienie się nowych połączeń na komunikacyjnej mapie Warszawy spowoduje kolejne zmiany w organizacji stołecznego transportu publicznego. I to już od soboty 16 listopada.

14: BANACHA – S. Banacha – Grójecka – pl. G. Narutowicza – Filtrowa – L. Krzywickiego – Nowowiejska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Unii Lubelskiej – Puławska – Goworka – Spacerowa – Belwederska – Jana III Sobieskiego – al. Rzeczypospolitej – MIASTECZKO WILANÓW ZTM

Tramwaje kursują do Miasteczka Wilanów Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

- Stopniowo wprowadzamy zmiany w układzie komunikacyjnym, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał nowej trasy i połączeń autobusowych. Efektywniejsze i sprawniejsze połączenia tramwajowe zastąpiły część dotychczasowych linii autobusowych, których trasy pokrywają się z nową trasą tramwajową. Zapewnimy dojazd do tramwajów z osiedli, które nie są położone bezpośrednio przy nowej trasie – m.in. osiedla Bernardyńska oraz Zawodzia, Zawad i Kępy Zawadowskiej – wyjaśnia Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego.

Na trasy nie wyjeżdżają już autobusy linii 522 i tramwaje linii 35. Od 16 listopada przestaną kursować autobusy linii 200, 264, 339, 379 a ich relacje przejmą inne linie. Na trasę wyjadą autobusy nowej linii 130, która obejmie ulicę dotychczas nieobsługiwaną przez WTP, czyli Ludwika Idzikowskiego. To będzie najprostszy dojazd do nowej trasy tramwajowej oraz tramwajów na ulicy Puławskiej i linii metra M1 z osiedli położonych wzdłuż ulicy Idzikowskiego oraz z os. Bernardyńska.

Nowe trasy i korekty

Nowe trasy zyskają linie 107 i 108. Pierwsza będzie miała trasę przez al. gen. W. Sikorskiego oraz al. Wilanowską do stacji metra Wilanowska, a druga ulicami R. Statkowskiego i Gołkowską do krańca Stegny. Do czasu wprowadzenia stałej organizacji ruchu na Stegnach autobusy 108 będą nadal kursować na trasie czasowo skróconej - między pl. Trzech Krzyży i ulicą Łososiową na Siekierkach. Z kolei między ulicą Ananasową na Siekierkach a św. Bonifacego ulicami R. Statkowskiego i Gołkowską będą jeździły autobusy Z-8. W przypadku linii 119, 159, 217 sprawdziły się zmiany wprowadzone podczas budowy tramwaju do Wilanowa – obecne trasy staną się trasami stałymi dla autobusów tych linii. Autobusy linii 251 w wybranych kursach pojadą do Konstancina w zamian za linię numer 200.

Autobusy linii 131 pojadą przez Czerniakowską i Powiśle do Alej Jerozolimskich – fragment dawnej trasy jest teraz obsługiwany przez tramwaje linii 11. Autobusy linii 139 przejadą przez osiedle Powsin i dotrą do stacji metra na Kabatach, po drodze zapewniając dojazd do szkoły przy ulicy M. Zaruby, o co postulowali mieszkańcy oraz radni dzielnicy Ursynów. Linie 163 i 164 wspólnie zapewnią obsługę ulicy Sytej i osiedli na Zawadach oraz dojazd do metra linii M1 i tramwajów: 163 dojadą do stacji Imielin i Wilanowska i tramwajów w al. Rzeczypospolitej, na ulicy Jana III Sobieskiego i Puławskiej; 164 natomiast do metra Wilanowska i tramwajów na Jana III Sobieskiego i Puławskiej. Rolę linii 163 na Zawadach przejmą autobusy z numerem 263, które zapewnią połączenie Zawad z pętlą Wilanów.

Autobusy 192 nie będą już docierały do metra Wilanowska (na tym odcinku trasy liczba pasażerów była minimalna), ale do Krasnowoli. Po drodze z Kabat autobusy w dalszym ciągu będą jechały „zygzakiem”, zbierając pasażerów i podjeżdżając do kolejnych stacji metra: Kabaty, Natolin, Imielin i Stokłosy. Dzięki temu można było „przesunąć” linię 239, której autobusy będą obsługiwały osiedle Powsin (wzdłuż ulicy Przyczółkowej), a następnie przez S. Korbońskiego pojadą do stacji metra na Kabatach. Linia 239 zastąpi również 264 we wschodniej części Powsina oraz w Okrzeszynie i Kępie Okrzewskiej, łącząc te rejony bezpośrednio ze stacją metra Kabaty.

Zmiany także w Śródmieściu

Autobusy linii 517 będą kursowały między osiedlem Ursus-Niedźwiadek a pl. Trzech Krzyży (na Powiśle pojadą za to 131), a trasy linii 518 i 520 zostaną nieznacznie skorygowane w Śródmieściu – 518 dojedzie do Bielańskiej a 520 do Dworca Centralnego. Autobusy linii 519 zaczną jeździć z Powsina do stacji metra Wilanowska i razem z 251 (na wspólnym odcinku tras będą podjeżdżały na przystanki na przemian) oraz 164 i 217 zapewnią częsty dojazd do metra stacji Wilanowska (217 także do stacji Imielin).

ZTM wprowadzi również niewielką korektę tras linii 724 i 742 – aby przyspieszyć dojazd do stacji metra mieszkańcom miejscowości podwarszawskich. Bezpośrednie połączenie Powsina (ulicy Przyczółkowej) z najbliższą stacją metra (Kabaty) zapewnią autobusy linii 139 i 239 skoordynowane ze sobą.

Autobusy linii E-2 będą kursowały jedynie w szczycie porannym, kiedy liczba pasażerów jest największa – zapewnią bezpośredni dojazd z Wilanowa i Dolnego Mokotowa aż do pl. Zamkowego. Natomiast autobusy 319 przez trzy dzielnice Wawer – Wilanów – Ursynów będą kursowały w dni powszednie także w godzinach międzyszczytowych.

