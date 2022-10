Droga dla rowerów, po której nie da się jeździć. Zdaniem drogowców wszystko jest w porządku

Na fatalną drogę trafił nasz redakcyjny kolega, który jechał na rowerze drogą serwisową wzdłuż otwartego niedawno odcinka trasy S7 w miejscowości Zamienie. To szeroka, jezdnia z równego asfaltu, wzdłuż której wybudowano dodatkowo chodnik i drogę dla rowerów. - Z pozoru droga jest świetna. Szeroka, asfaltowa. Tyle że dosłownie co kilka metrów przecinają ją obniżenia. To prawdopodobnie dojazdy do działek, które są obok drogi - mówi Karol Kobos z tvnwarszawa.pl. - Tyle, że działki są puste - to pola. A nawet jeśli kiedyś mają być zabudowane, to nie rozumiem, czemu wjazdy zbudowano w sposób, który praktycznie uniemożliwia jazdę rowerem z prędkością większą, niż spacerowa - dodaje. - A wystarczyło wymalować pasy rowerowe na poziomie jezdni i nie byłoby problemu. Chociaż pofalowany chodnik dla pieszych też nie jest szczególnie wygodny - podsumowuje.