Rowerzyści się zderzyli, bo jeden nie zauważył drugiego. Trafili do szpitala

Zderzyli się dwaj rowerzyści, obaj trafili do szpitala. Jeden z nich doznał poważnych złamań. Policjanci apelują do rowerzystów, aby zachowywali szczególną ostrożność i bezwzględnie stosowali się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

- Jak ustalili pracujący na miejscu zdarzenia policjanci, 12-latek wyjeżdżał rowerem z ulicy Akacjowej, znajdującej się między budynkami, na chodnik biegnący wzdłuż ulicy Serockiej. Nie zauważył jadącego rowerzysty i doprowadził do zderzenia z nim - informuje mł. asp. Wioleta Szymanik z policji w Wyszkowie. - Drugim rowerem jechał 40-letni mieszkaniec gminy Somianka. Obaj uczestnicy zdarzenia trafili do szpitali. 12-latek nie doznał poważniejszych obrażeń. W gorszym stanie stanie jest 40-latek, który doznał licznych złamań.

Apel do rowerzystów

Policjanci apelują do rowerzystów, aby zachowali szczególną ostrożność, zwłaszcza zbliżając do skrzyżowania i bezwzględnie stosowali się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. "Rower powinien być wyposażony w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu, a także w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej z tyłu. Każdy jednoślad musi mieć także co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz być wyposażony w dzwonek lub sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku" - przypomnieli w komunikacie.