Auto na placu budowy. Stoi od kilku dni

Na ulicy Czerniakowskiej trwają prace. Drogowcy wymieniają krawężniki i przygotowują się do frezowania. Przed ulicą Bartycką wyłączony z ruchu jest prawy pas, roboty trwają też w niewielkiej zatoczce. I tu właśnie tkwi problem, a raczej samochód.

"Nie uniemożliwia prac"

O sytuację i jej uciążliwość zapytaliśmy Zarząd Dróg Miejskich. - Zakład Remontów i Konserwacji Dróg przygotowuje krawężniki i zatoki do planowanego niedługo frezowania. Rzeczywiście w jednej z zatok jest auto, ale nie uniemożliwia prac - zaznaczył Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich. Jak dodał, drogowcy skontaktowali się już z właścicielem samochodu, który przestawi auto.

Co drogowcy robią, gdy roboty tamuje zaparkowany lub pozostawiony samochód? - Generalnie w podobnych sytuacjach sobie radzimy. W ostateczności, jeśli sytuacja jest nie do obejścia, auto może zostać odholowane, ale to są raczej bardzo rzadkie sytuacje - podkreślił Dybalski. Doprecyzował, że nie mają z tym problemu.