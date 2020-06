Trasa S8 po wypadku: bez jezdni lokalnej oraz zjazdu na Gdańsk i do centrum co najmniej do piątkowego poranka

Od chwili, gdy rozpoczęła się akcja ratunkowa, zamknięta pozostaje lokalna jezdnia trasy S8 w kierunku Bemowa od węzła Modlińska do węzła Wisłostrada. Oznacza to, że kierowcy jadący od strony Marek nie mogą zjechać na Wisłostradę ani w kierunku Gdańska, ani centrum miasta.

Objechać zamknięty węzeł można: - w kierunku Gdańska - przez węzeł Modlińska w kierunku Tarchomina i dalej przez most Północny, - w kierunku centrum - przez węzeł Modlińska w kierunku Pragi i dalej przez most Gdański.

Taka sytuacja utrzyma się co najmniej do piątkowego poranka, kiedy to zakończy się usuwanie bezpośrednich skutków wypadku.

Ale to nie nie koniec utrudnień. Jak przekazała nam rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska, w piątek poznamy szczegóły tymczasowej organizacji ruchu, która zostanie wdrożona do czasu naprawienia barier.

Informował też o nich jeszcze wieczorem na antenie TVN24 rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Wskazywał, że potrwają do momentu, aż stan drogi będzie pozwalał na to, by ruch odbywał się tak jak do tej pory. Wspomniał też, że mogą wystąpić ograniczenia prędkości.