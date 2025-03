Wycofali wnioski o decyzje środowiskowe dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Węzeł Wschód (Zakręt) Wschodniej Obwodnicy Warszawy Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wycofała oba wnioski o uzyskanie decyzji środowiskowej dla odcinków Drewnica - Ząbki oraz Ząbki - Warszawa Wschód (Zakręt) Wschodniej Obwodnicy Warszawy (S17).

- Poprosiliśmy także o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych. Czekamy na decyzje - poinformowała w piątek rzeczniczka warszawskiej GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

Pisma te otrzymał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Jeśli ten RDOŚ zgodzi się na wycofanie decyzji, drogowcy rozpoczną od początku prace projektowe nad tym odcinkiem WOW.

Tarnowska przekazała, że GDDKiA jest w trakcie przygotowania dokumentów do ogłoszenia przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. W II kwartale 2025 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór biura projektowego.

- Jego zadaniem będzie ponowne przeanalizowanie możliwych wariantów przebiegu nowej trasy, z naciskiem na rozwiązania tunelowe. Będą brane pod uwagę nowoczesne technologie oraz dotychczasowe doświadczenia. Konsekwencją prac będzie wskazanie najkorzystniejszego pod kątem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym przebiegu trasy - podkreśliła rzeczniczka.

Wyrok w sprawie jednego odcinka inny niż drugiego

W piątek Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie krótszego odcinka S17 WOW Drewnica - Ząbki. Oddalił w nim wszystkie złożone w 2021 roku skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ), który uchylił w całości decyzję RDOŚ w Białymstoku i umorzył postępowanie przed organem I instancji.

- W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że osoba sprawująca funkcję dyrektora RDOŚ w Warszawie nigdy nie była stroną postępowania. Wyrok sądu oznacza, że w obrocie prawnym nie istnieje decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka Drewnica - Ząbki. Wydany dziś wyrok nie jest prawomocny, jeśli takim się stanie, to sprawa o wydanie decyzji środowiskowej trafi do rozpatrzenia przez RDOŚ w Warszawie - wyjaśniła Tarnowska.

Wyrok WSA jest zupełnie inny niż wyrok wydany dla dłuższego odcinka, Ząbki - Warszawa Wschód (Zakręt). Tutaj WSA uchylił zaskarżoną decyzję GDOŚ, w której ten uchylił w całości decyzję RDOŚ w Białymstoku i umorzył prowadzone przez RDOŚ postępowanie administracyjne. Oznacza to, że decyzja środowiskowa jest w mocy i oczekuje na ponowne rozpatrzenie przez GDOŚ.

Do domknięcia ringu brakuje około 14-kilometrowego odcinka

Kierowcy mają obecnie do dyspozycji 68 kilometrów trasy wchodzącej w skład Warszawskiego Węzła Drogowego. Jego realizacja rozpoczęła się w 2008 r. od odcinka o długości 10,4 km pomiędzy węzłami Konotopa i Powązkowska w ciągu S8. Następnie w 2013 r. zakończyła się budowa 20 km S2 Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) oraz 7 km odcinka S8 pomiędzy węzłami Modlińska i Marki. "Odcinek S8 Powązkowska - Modlińska, czyli tzw. Trasę Armii Krajowej, oddaliśmy do ruchu w 2015 r." - zaznacza GDDKiA.

Północna część Warszawskiego Węzła Drogowego, którą tworzy trasa S8, została uzupełniona w 2017 r. o dwa kilometry między węzłami Marki i Drewnica, czyli część ekspresowej obwodnicy Marek. Od grudnia 2020 r. kierowcy mogą korzystać z kolejnych 15 km S2 POW wraz z nowym mostem na Wiśle. "Rok później oddaliśmy do ruchu ostatnie 4,6 km trasy S2 Puławska - Warszawa Wilanów z tunelem pod Ursynowem o długości 2,3 km. Wiosną 2021 r. otwarty został węzeł Lubelska, spinający autostradę A2 i dwie drogi ekspresowe: S2 oraz S17. Zwieńczeniem 2022 r. było oddanie do ruchu trasy głównej S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód (Zakręt)" - podaje GDDKiA.

Do domknięcia ringu brakuje około 14-kilometrowego odcinka WOW od węzła Drewnica na skrzyżowaniu z S8 do węzła Warszawa Wschód (Zakręt), co uniemożliwia docelowe rozłożenie ruchu na obwodnicy stolicy. Dziś wielu kierowców z powodu braku Wschodniej Obwodnicy Warszawy jeździ drogami wojewódzkimi nr 631, 637 i 638 oraz ulicami Wesołej, by móc skorzystać z węzła Warszawa Wschód, a jeśli jadą w kierunku Krakowa, wybierają północno-zachodnią część ringu.

"Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021, najbardziej obciążonym fragmentem ringu jest obecnie odcinek S8 na wysokości Powązek (ze średnim dobowym ruchem blisko 200 tys. pojazdów) oraz most Grota Roweckiego (blisko 186 tys. pojazdów)" - podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z kolei od oddania do użytkowania tunelu pod Ursynowem w ciągu S2 POW korzysta z niego średnio dziennie ok. 77 tys. pojazdów. W październiku 2023 r. jednego dnia było ich nawet ponad 110 tys.

