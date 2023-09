100 dodatkowych autobusów i 60 tramwajów. Kursy metra jak w dzień powszedni. Warszawa gotowa na marsz

Organizatorzy i miasto spodziewają się wielu tysięcy ludzi na niedzielnym Marszu Miliona Serc. Najszybciej i najsprawniej na marsz będzie można dotrzeć metrem. Pociągi na obu liniach będą kursowały jak w dzień powszedni. Na ulice wyjadą też dodatkowe autobusy i tramwaje.

- Z pewnością przed nami największe z tegorocznych wyzwań. Marsz Miliona Serc, czyli zgromadzenie połączone z marszem, które odbędzie się 1 października od godziny 12, jest takim wydarzeniem, które do tej pory ze względu właśnie na liczbę osób uczestniczących nie miało miejsca – powiedział na konferencji prasowej wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek. - Miasto stołeczne jest współorganizatorem marszu i staramy się go przygotować w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo dokładnie wszystkim uczestniczącym, ale też zwykłym mieszkańcom Warszawy, którzy na co dzień korzystają z naszej komunikacji miejskiej – podkreślił.

Jak dodał Bratek, "połączenie i koordynacja różnego rodzaju działań, różnego rodzaju służb, jest dla miasta podstawowym priorytetem".

Wiceprezydent zapewnił, że były już spotkania z organizatorami i ze służbami. - W dniu marszu za bezpieczeństwo będzie odpowiadał sztab, który zlokalizowany jest w naszym Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa. W skład tego sztabu wchodzą różne służby miejskie i również służby publiczne, bo za bezpieczeństwo odpowiada przede wszystkim policja - przypomniał.

Nowa trasa jest gotowa na przyjęcie miliona uczestników

– Czerpiemy też z doświadczeń, w których uczestniczyliśmy też 4 czerwca. Wiemy, jakie to jest wyzwanie – powiedział z kolei generał Michał Domaradzki, szef stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Jak dodał, organizatorzy i miasto spodziewają się "olbrzymiej ilości uczestników". – Tym bardziej czujemy na sobie ciężar odpowiedzialności - powiedział i przyznał, że trasa marszu jest trasą nową.

Start zgromadzenia zaplanowano na godzinę 12, na rondzie Dmowskiego. - Uczestnicy zgromadzenia przejdą ulicą Marszałkowską, skręcą w ulicę Świętokrzyską i później na rondzie ONZ skręcą w aleję Jana Pawła II. I zakończenie zgromadzenia będzie miało miejsce na rondzie Radosława, więc pod wielką flagą biało-czerwoną – opisał szef Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa.

Jak ocenił, nowa trasa jest bardziej optymalna ze względu na bezpieczeństwo "spodziewanej tak dużej ilości uczestników". - Ta trasa jest gotowa na przyjęcie miliona uczestników - podkreślił. Domaradzki dodał, że jest również objęta monitoringiem miejskim. Jak zapewnił, przeszedł on przegląd, by obraz pozwolił skoordynować i zabezpieczyć to przedsięwzięcie.

Na końcu i początku trasy przemarszu mają być karetki pogotowia. Jak wymienił Domaradzki, będą też patrole medyczne.

Apel o sprawne opuszczanie stacji metra

Szef biura bezpieczeństwa zapewnił też, że zabezpieczono trasy pod względem antyterrorystycznym. - Będą wystawione zapory antyterrorystyczne w rejonie miejsca zbiórki zgromadzenia - wskazał. I dodał: - Zwróciliśmy się też o dodatkowe siły informacyjne i porządkowe w Metrze Warszawskim.

Zaapelował też o wcześniejsze przybycie uczestników na miejsce zgromadzenia. Osoby, które będą przybywać na miejsce są proszone o sprawne opuszczanie stacji metra, by nie gromadzić się i nie blokować wejść. - Metro będzie tutaj decydującym środkiem transportu. Licząc się z tym, że operacyjnie będą wyłączane przez policję trakcje tramwajowe, maksymalnie skutecznym środkiem, który dowiezie wszystkich uczestników na zgromadzenie i rozwiezie do domów - ocenił Domaradzki.

- W tym dniu mamy w Warszawie blisko sto zgromadzeń. Dużo tych zgromadzeń jest zgłoszonych w rejonie trasy przejścia, ale na chwilę obecną nie zdiagnozowaliśmy istotnych zgromadzeń, które mogłyby próbować zakłócać przebieg tego głównego. Ryzyk na chwilę obecną nie widzimy - zapewnił.

Ocenił, że miasto jest dobrze przygotowane na to wydarzenie, które może być nawet "największym w historii, jeśli chodzi o spodziewaną liczbę uczestników".

Komunikacja w czasie marszu

- Mając na uwadze zakres i ilość osób, które spodziewamy się, że wezmą udział w zgromadzeniu i w samym marszu, podejmowaliśmy decyzję tak, aby dostosować w miarę możliwości transport publiczny do bezpiecznego i komfortowego przewozu uczestników tego zgromadzenia - zapewniła dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska.

W niedzielę, 1 października, od godziny 9 do godziny 19 metro będzie kursowało na obu liniach według rozkładu dnia powszedniego. - Czyli na linii M1 w częstotliwości 2:20, a na linii M2 w częstotliwości 2:50. To jest niedziela, czyli co do zasady powinien obowiązywać normalny, niedzielny rozkład jazdy. Ale po analizach potoków pasażerskich z wielu wydarzeń i też ze zgromadzenia z 4 czerwca, a także mając doświadczenie innych wydarzeń, które w mieście organizujemy, podjęliśmy decyzję, że rzeczywiście metro w tym dniu będzie kursowało według rozkładu dnia powszedniego - zapowiedziała Strzegowska.

Oceniła, że metro najszybciej i najsprawniej, pomimo zmiany organizacji ruchu i wyłączeń operacyjnych policji, bezpiecznie dowiezie uczestników zgromadzenia.

- Również podjęliśmy decyzję, że tramwaje będą kursowały częściej. Będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy. A także zarówno na linie tramwajowe, jak i na linie autobusowe zostaną skierowane dodatkowe autobusy, wspomagając rozkład sobotni i niedzielny. Na ulice Warszawy w niedzielę wyjedzie dodatkowych 100 autobusów i dodatkowych 60 tramwajów w porównaniu do normalnej niedzieli jak wygląda Warszawski Transport Publiczny - zapowiedziała dyrektorka ZTM.

Jak wymieniła, na linie tramwajowe numer 4, 15, 17 i 24 wyjadą dodatkowe składy. Wszystkie linie tramwajowe będą obsługiwane maksymalnie dużymi składami pociągów tramwajowych. Na liniach autobusowych z kolei również pojawią się dodatkowe pojazdy. Szczegółowe informacje będą wkrótce podane na stronie internetowej WTP.

Dodatkowe pociągi

Jak dodała dyrektorka, w tym dniu na Warszawskim Węźle Kolejowym będzie również obowiązywało wzajemne honorowanie biletów w pociągach Kolei Mazowieckich i w komunikacji WTP. - Udało nam się wypuścić dodatkowe pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej na linii: S1, S20, S30 i S3. W niedzielę, 1 października wyjadą dodatkowe pociągi i również zamówiliśmy w naszej spółce, w SKM największe składy pociągów na wyjazd - wskazała.

Strzegowska poinformowała też, że tego dnia nie będzie deptaka dla spacerowiczów na Krakowskim Przedmieściu. Autobusy będą poruszały się Traktem Królewskim według trasy linii podstawowych.

- Po raz pierwszy podjęliśmy decyzję, mając na uwadze, że na pewnie zdarzą się wyłączenia operacyjne sieci trakcji tramwajowej, żeby podzielić część tras linii tramwajowych tak, aby nie trzeba było w całości zawieszać linii tramwajowych. Tylko rzeczywiście, żeby na dwóch odcinkach, z wyłączeniem tras objętych organizacją ruchu specjalną z powodu marszu, można było z linii tramwajowych również korzystać - zapewniła dyrektorka.

Jak podsumowała, spodziewać należy się zmian w kursowaniu nawet kilkudziesięciu linii autobusowych i tramwajowych.

Gdzie zostawić samochód?

Miasto zachęca też, by samochody zostawiać pod domami, na obrzeżach miasta i parkingach P + R, które są publiczne i niestrzeżone, czynne 7 dni w tygodniu, w godzinach od 4:30 do 2:30. Na wybranych można też parkować całą dobę.

Marsz Miliona Serc w niedzielę

W niedzielę 1 października ulicami Warszawy przejdzie Marsz Miliona Serc, zwołany przez lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska. Organizatorzy liczą, że zgromadzą w stolicy milion osób.

Marsz ma się rozpocząć w niedzielę 1 października o godzinie 12 na rondzie Dmowskiego w centrum Warszawy. Uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską, następnie Świętokrzyską i aleją Jana Pawła II. Marsz zakończy się na rondzie Radosława.

