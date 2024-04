Na trasie A2 zderzyły się dwa auta osobowe oraz tir. Jedna osoba trafiła do szpitala. Są ogromne utrudnienia w ruchu.

Do zdarzenia doszło na trasie A2 w okolicy węzła Konotopa, na pasie w kierunku Poznania. Na miejscu był Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - Zderzyły się dwa samochody osobowe oraz tir. Co najmniej dwie osoby są badane w karetkach. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na miejscu lądował też helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale odleciał - relacjonował reporter.