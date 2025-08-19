Wyrwała ratowniczce medycznej portfel z ręki, gdy ta udzielała pomocy

Zuchwała próba kradzieży

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek 14 sierpnia, w trakcie służby patrolowej w rejonie Targówka, strażnicy miejscy z VI Oddziału Terenowego otrzymali pilne zlecenie. Na przystanku przy ulicy Księcia Ziemiowita miał leżeć człowiek. Gdy dojechali na miejsce, przy, jak się okazało, nietrzeźwym mężczyźnie był już zespół pogotowia ratunkowego, który udzielał mu pomocy.

Chciała okraść pijanego

Opiekująca się nietrzeźwym ratowniczka zdała strażnikom relację z nietypowych wydarzeń, które rozegrały się chwilę wcześniej. Jak mówiła, w trakcie akcji ratowniczej do medyków podeszła kobieta, która wyrwała jej z ręki portfel poszkodowanego, po czym wyjęła z niego pieniądze i odeszła.

"Strażnicy szybko namierzyli w grupce obserwujących zdarzenie opisaną przez ratowniczkę kobietę i poprosili ją o zwrot pieniędzy. 62-latka odmówiła i próbowała się oddalić. Próba ta została udaremniona, a po zastosowaniu wobec kobiety środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek, strażnicy wezwali patrol policji"- czytamy w komunikacie strażników. Funkcjonariusze przekazali przybyłym na miejsce policjantom zabezpieczone 1150 zł i wyjaśnili powód zatrzymania kobiety. Zuchwała złodziejka okazała się sąsiadką zatrutego alkoholem mężczyzny.