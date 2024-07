Nastolatkowie ranieni nożem w lesie. Śledczy poznają wersję podejrzewanego o atak

Przypomnijmy: dwóch 15-latków trafiło w poniedziałek do szpitala po tym, jak zostali zranieni nożem w Lesie Bródnowskim. W sprawie zatrzymano 26-latka, który miał być agresorem. Policja ma jednak dowody, że pierwsi zaatakowali nastolatkowie . To może oznaczać, że mężczyzna się bronił. Zatrzymano łącznie czterech nieletnich, w tym 13-latkę.

Do zdarzenia doszło w Lasku Bródnowskim | tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w Lasku Bródnowskim | tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w Lasku Bródnowskim | tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w Lasku Bródnowskim | tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w Lasku Bródnowskim | tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w Lasku Bródnowskim | tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w Lasku Bródnowskim | tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w Lasku Bródnowskim | tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w Lasku Bródnowskim | tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w Lasku Bródnowskim | tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w Lasku Bródnowskim | tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w Lasku Bródnowskim | tvnwarszawa.pl

Brakuje tłumaczy języka uzbeckiego

- Materiał dowodowy zgromadzony w tym postępowaniu został przekazany do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ. Doszła jeszcze konieczność skompletowania dodatkowych materiałów. I te czynności są na dzisiaj zaplanowane i zostaną przeprowadzone – zapewnił w środę przed południem Norbert Woliński, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Dlaczego 26-latek zostanie przesłuchany dopiero po kilku dniach? Prokuratura wskazuje tu na problem nie tyle techniczny, co - jej zdaniem - praktyczny.

- Tłumaczy języka uzbeckiego na terenie kraju jest bardzo niewielu. Na chwilę obecną, z tego co wiem, nie ma ani jednego tłumacza przysięgłego tego języka w Polsce. Na szczęście do czynności przesłuchania nie jest wymagany udział tłumacza przysięgłego. Wystarczy tłumacz języka uzbeckiego - wyjaśnił w rozmowie z tvnwarszawa.pl prokurator.

Umówili się w lesie

Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, 13-letnia dziewczynka umówiła się z 26-latkiem w lesie. Kiedy ten przyjechał na miejsce, nastolatkowie (dwóch 15-latków oraz 16-latek) mieli zabrać mu kluczyki do auta oraz telefon. Ten chwycił za nóż i ranił dwóch chłopców.

- Dwóch zaatakowanych to 15-latkowie z Ukrainy. Jeden miał dwie rany kłute w okolicy klatki piersiowej. Obrażenia drugiego były mniej poważne - była to rana cięta ramienia, jeszcze tego samego dnia został wyprowadzony ze szpitala przez policjantów - ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Napastnik został zatrzymany około 500 metrów od miejsca ataku. To obywatel Uzbekistanu - dowiedział się Węgrzynowicz.