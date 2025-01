Lasery i fajerwerki na warszawskim niebie

Posłuchaj Wstrzymaj Światełko do Nieba rozświetliło niebo Źródło: TVN24

Kulminacyjnym i bardzo efektownym momentem 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest Światełko do Nieba. Niebo nad sceną na błoniach błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie zostało rozświetlone kolorowymi światłami. Pokazowi towarzyszył popis taneczny. Światełko do Nieba zorganizowano także w wielu innych polskich miastach oraz za granicą.

O godzinie 20.00 tradycyjne odbyło się Światełko do Nieba z okazji 33. Finału. Sztab główny Orkiestry został rozświetlony na tle nocnej Warszawy. Odliczanie do startu rozpoczął szef WOŚP Jurek Owsiak, któremu na scenie towarzyszyła Kasia Kieli, president & managing director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN.

Na scenie odbył się pokaz z muzyką i światłami a także popis taneczny. Światełko do Nieba podziwiał tłum ludzi zgromadzony pod sceną.

Oprócz tego, które można było podziwiać na błoniach stadionu, swoje "światełka" zaplanowały także dzielnice: Praga-Południe (przed CH Promenada), Ursynów (parking przy dzielnicowym ratuszu), Wawer (SP nr 109), Wilanów (na dziedzińcu Centrum Sportu Wilanów) i Żoliborz (Fort Sokolnickiego).

Pokazy zorganizowano też w wielu innych polskich miastach, ale nie tylko. Również za granicą w WOŚP-owych sztabach rozbłysły światła i radoście świętowano tegoroczny Finał.

Zagrali z Orkiestrą

Stołeczne zoo w ramach aukcji WOŚP oferowało niezwykły, nocny spacer po ogrodzie wraz z dyrektorem Andrzejem Kruszewiczem. Wodociągi oferowały m.in. wizytę w lindleyowskiej stacji, Filtrach czy oczyszczalni Czajka. Z kolei Zarząd Dróg Miejskich wystawił na aukcję jedno ze 102 drzew, które zasadzone zostaną przez Pałacem Kultury i Nauki.

Do gry z WOŚP włączył się stołeczny ratusz i miejskie spółki. W ramach aukcji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaoferował możliwość wspólnego gotowania. Z kolei wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska przekazała na aukcję statuetkę Pucharu UEFA SUPER CUP Real Madrid vs Atalanta BC, a wiceprezydent Tomasz Mencina namawiał do udziału w licytacji wspólnego rejsu jednym z Chudych Wojtków - statków spulchniaczy, dzięki którym woda w warszawskich kranach jest czysta. W niedzielę na stołeczne ulice i tory wyjechały też zabytkowe pojazdy. Zabytkowe autobusy m.in charakterystyczne Ikarusy obsługiwały linię 33A, która połączyła Dw. Wileński z miasteczkiem WOŚP oraz pętlą Gocław. Na torach pojawiły się historyczne tramwaje m.in tzw. Berlinka, Kanciak czy eNki. Chętni mogli przejechać nimi na trasie linii T33: Banacha, Grójecka, plac Zawiszy, Aleje Jerozolimskie, most Poniatowskiego, rondo Waszyngtona, Aleja Zieleniecka. Charakterystyczna eNka wyjechała też na trasę linii B kursującej pomiędzy pętlą Winnica a Metro Młociny.

WOŚP 2025. Letnia zadyma w środku zimy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 32 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne. W ciągu 32 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych dwóch latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc. Motywem przewodnim 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, a towarzyszy mu hasło: "Gramy na zdrowie!". Zebrane środki przeznaczone zostaną na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej. 33. Finał WOŚP odbywa się w niedzielę, 26 stycznia, ale część tradycyjnych inicjatyw - jak na przykład warszawski Bieg "Policz się z cukrzycą!" - zorganizowana została w sobotę, 25 stycznia. Wszystkie najważniejsze wydarzenia będzie można śledzić na antenach TVN24, TVN, TTV, w serwisach MAX, Player.pl, TVN24 GO oraz w portalu tvn24.pl.