Wszedł na pomnik smoleński. W ubiegłym roku zrobił to samo

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 13.20. Jak powiedział nam Jacek Wiśniewski z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji, na pomnik smoleński wszedł mężczyzna, który posiada przedmiot przypominający broń. Grozi, że jeżeli służby do niego podejdą, popełni samobójstwo.

Jak ustalił nieoficjalnie portal tvnwarszawa.pl, to ten sam mężczyzna, który postawił na nogi służby tuż przed wyborami - 14 października 2023 roku. Wówczas Krzysztof B. przyjechał pociągiem z Lublina do Warszawy, a następnie udał się na plac Piłsudskiego. Miał torbę, w której, jak się później okazało, znajdowały się megafon i rzeczy osobiste. Początkowo zachowywał się jak typowy turysta. Podchodził, robił zdjęcia. W końcu jednak wszedł na schody pomnika. Policjanci wezwali go do zejścia, ale zagroził, że jeżeli podejmą próbę ściągnięcia go, zdetonuje ładunek wybuchowy.