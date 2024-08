Apel stołecznego konserwatora zabytków, chodzi o archiwalne zdjęcia znanego miejsca

Stołeczny konserwator zabytków apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć archiwalne zdjęcia holu głównego kina Wars. Fotografie pomogą odtworzyć dawny wygląd przy okazji planowanego remontu. "Niedługo to sławne miejsce wróci na kulturalną mapę Warszawy" - zapowiada.

"Mamy do Was prośbę. Zajrzyjcie do domowych albumów. Szukamy archiwalnych zdjęć holu głównego kina Wars przy Rynku Nowego Miasta. Niedługo to sławne miejsce wróci na kulturalną mapę Warszawy, ale w nowej roli. Zanim to się stanie jego wnętrza zostaną wyremontowane. Zdjęcia pomogą przywrócić dawną estetykę tej reprezentacyjnej przestrzeni" - zwrócił się do warszawianek i warszawiaków.