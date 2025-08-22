Gołębie z "Grubej Kaśki" czeka przeprowadzka

25.04.2023 | "ZOOstaw, NIE porywaj!". Warszawskie zoo wystosowało ważny apel Źródło: Maciej Mazur | Fakty TVN

Wnętrze obiektu jest odpowiednio zabezpieczone, dlatego gołębie nie mają szans dostać się do środka. Zakładają jednak gniazda we wnękach okiennych oraz przesiadują na dachu obiektu.

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że prace nad renowacją "Grubej Kaśki" będą wymagały "wyproszenia" pierzastych gości. Przynajmniej na jakiś czas. Urzędnicy chcą to zrobić tak, by żadnemu nie stała się krzywda.

"Dlatego spotkaliśmy się z ornitologiem i przedstawicielką fundacji zajmującej się m.in. gołębiami. Podczas spotkania uzyskaliśmy cenne wskazówki i konkretne zalecenia, co do przeprowadzenia całej akcji" - podkreśla ZDM.

Młode gołębie trafią do ptasiego azylu

Procedura przetargowa jest w toku. W międzyczasie drogowcy będą mogli zorganizować odpowiednią opiekę dla gołębi. Musi się to stać przed rozpoczęciem prac budowlanych.

"Jeżeli chodzi o dorosłe osobniki - nie będzie większego problemu - same znajdą sobie nowe miejsce. Pod czujnym okiem ornitologa będziemy musieli przetransportować młode, jeszcze nie latające ptaki do ptasiego azylu przy Warszawskim ZOO. Tam zostaną odchowane i wypuszczone na wolność" - zaznaczają drogowcy.

ZDM podkreśla, że przy każdej prowadzonej inwestycji - zanim robotnicy wbiją pierwszą łopatę - sprawdzają, czy będzie to bezpieczne dla zwierząt i roślin. "Dokładamy wszelkich starań, aby nasi wykonawcy zabezpieczali drzewa i zwracali uwagę np. żyjące w okolicy ptaki. Wiemy, że mieszkańcom Warszawy los zwierząt i roślinności również leży na sercu - każdorazowo zgłaszają nam wszelkie nieprawidłowości i niedociągnięcia, za co jesteśmy bardzo wdzięczni" - zapewnia.