"W związku z jednoznacznym stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o braku prawa inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Wojewoda Mazowiecki odstąpił od złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego" - poinformował w środę zespół prasowy wojewody mazowieckiego.

Jak podano w komunikacie przesłanym redakcji tvnwarszawa.pl, WSA zgodził się ze stanowiskiem skarżącej Wspólnoty Mieszkaniowej "Rozdroże", że "przedłożona do akt sprawy umowa użyczenia nie jest dokumentem wykazującym prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane".

"Umowa zawiera postanowienia, które nie uwzględniają możliwości prowadzenia na użyczonej nieruchomości prac budowlanych w postaci budowy pomnika. Wobec takiego skonstruowania umowy użyczenia, bez jednoznacznego upoważnienia inwestora do wybudowania pomnika na części nieruchomości przy placu Na Rozdrożu, obowiązkiem organu odwoławczego było zbadanie, czy na działce zgodnie z zapisami użyczenia można było prowadzić prace budowlane" - wyjaśnił zespół prasowy wojewody mazowieckiego.

Ponadto wojewoda wskazał, iż w uzasadnieniu decyzji sądu podkreślono, "że biorący udział w postepowaniu Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, działający w imieniu m.st. Warszawy nie zakwestionował złożonego przez Inwestora oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane".

Sąd podważył umowę

Biuro Niepodległa otrzymało zgodę na postawienie pomnika od stołecznego ratusza we wrześniu ubiegłego roku . W jaki sposób sprawa trafiła do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego skoro pozwolenie wydało miasto? Jak wyjaśnił wówczas zespół prasowy wojewody, odwołanie od tamtej decyzji złożyła znajdująca się po sąsiedzku wspólnota mieszkaniowa "Rozdroże".

22 listopada wojewoda wydał decyzję podtrzymującą pozwolenie, ale wspólnota złożyła skargę do WSA. Ten decyzję wojewody uchylił w kwietniu tego roku.

Co dalej z pomnikiem?

Czy wobec tego plan budowy pomnika pozostaje aktualny? Klaudiusz Gomerski, rzecznik IAM, informował jedynie, że instytut otrzymał uzasadnienie wyroku WSA w maju i "przeprowadza szczegółową analizę zagadnienia w kontekście możliwych scenariuszy dalszego działania". W środę zapytaliśmy przedstawiciela IAM, co w praktyce oznacza decyzja wojewody o odstąpieniu od złożenia skargi kasacyjnej do NSA? Czy to oznacza rezygnację z budowy pomnika? Czy rozważana jest inna lokalizacja? Czekamy na odpowiedź.