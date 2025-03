Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzieże z włamaniem Źródło: KRP VI Warszawa

Policja otwiera 12 nowych punktów, gdzie mieszkańcy Warszawy będą mogli zgłaszać zawiadomienia o przestępstwach i zwracać się z prośbą o interwencję. Dodatkowo w planach jest utworzenie na Ursynowie Komendy Rejonowej Policji Warszawa VIII oraz kilku jednostek niższego szczebla.

Komenda Stołeczna Policji informuje o zwiększeniu liczby Punktów Obsługi Interesanta w Warszawie. Do 22 już istniejących punktów dołączyło 12 kolejnych. Mieszkańcy znajdą je w komendach i komisariatach poszczególnych dzielnic. To miejsca, gdzie można łatwiej złożyć zawiadomienie o popełnionym przestępstwie lub wykroczeniu, przekazać policjantom informację o zagrożeniach lub zgłosić swój postulat.

Przeanalizowali liczbę zgłoszeń, przestępstw i mieszkańców

Policja chce w ten sposób zwiększyć swoją dostępność. "Wyznaczając nowe Punkty Obsługi Interesanta, braliśmy pod uwagę powierzchnię danej dzielnicy, liczbę osób zameldowanych, gęstość zaludnienia, ale także liczbę przestępstw i interwencji policyjnych oraz imprez masowych. Te dane pozwoliły wytypować dzielnice, na terenie których utworzenie dodatkowych Punktów Obsługi Interesanta było koniecznością" - wyjaśnia KSP w komunikacie.

Kolejną przyczyną decyzji o utworzeniu dodatkowych punktów jest zwiększająca się liczba osób zameldowanych w stolicy. Aktualne dane mówią o 1 861 644 zameldowanych w Warszawie osobach. Dodatkowo każdego dnia do miasta dojeżdża około 390 tysięcy osób, natomiast liczba zarejestrowanych obcokrajowców wynosi 271 355. Oznacza to, że na terenie Warszawy przebywać może każdego dnia 2 522 999 osób.

"Do utworzenia nowych Punktów Obsługi Interesanta została wykorzystana istniejąca infrastruktura. Powstały one głównie w budynkach, w których znajdują się rewiry dzielnicowych. Kolejne, jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą pojawić się w innych miejscach, które przekażą do dyspozycji Komendy Stołecznej Policji lokalne samorządy. Miejsca te będą odpowiednio oznakowane, aby osoby, które będą chciały złożyć zawiadomienie, mogły je szybko zlokalizować" - zapowiada policja.

Nowa komenda rejonowa na Ursynowie

KSP podaje, że otwarcie nowych punktów jest pierwszym etapem planowanych zmian. Kolejnym ma być utworzenie "w najbliższym czasie" Komendy Rejonowej Policji Warszawa VIII. Będzie ona obejmowała swoim zasięgiem Ursynów, który dotychczas podlegał pod Komendę Rejonową Warszawa II.

W planach jest też utworzenie kolejnych jednostek policji niższego szczebla. "Priorytetem dla stołecznych policjantów jest zapewnienie bezpieczeństwa rosnącej liczbie mieszkańców Warszawy. Dochodzą do tego zabezpieczenia imprez masowych: sportowych i kulturalnych, zgromadzeń czy manifestacji oraz coraz większa liczba turystów każdego roku odwiedzających stolicę, a co za tym idzie pojawiające się nowe zagrożenia i konieczność ich zwalczania" - podkreślono.

Policjanci mają też pomysł utworzenia Forum Dialogu Społecznego i Bezpieczeństwa dla Warszawy. "Jej założeniem zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, a także po rocznej analizie zgłoszeń i interwencji będzie nawiązanie współpracy i planowanie współdziałania służb na rzecz bezpieczeństwa w garnizonie stołecznym" - podaje KSP. Forum będzie przestrzenią do rozmów policji z przedstawicielami szkół, uczelni, fundacji, a także z mieszkańcami stolicy i ościennych powiatów.

Lista nowych Punktów Obsługi Interesanta

Mieszkańcy stolicy mogą załatwiać sprawy w nowych Punktach Obsługi Interesanta w następujących lokalizacjach:

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I:

- Rewir Dzielnicowych I, ul. Ludna 9, 08.00-20.00 - przyjęcie interesantów, - Rewir Dzielnicowych II, ul. Zakroczymska 3C, 08.00-20.00 - przyjęcie interesantów, - Rewir Dzielnicowych III, ul. Dzielna 12, 08.00-20.00 - przyjęcie interesantów, - Punkt Obsługi Interesantów, Stacja Metra Nowy Świat - Uniwersytet KP Metra Warszawskiego, 24h - przyjęcie interesantów, - Wydział Wywiadowczo - Patrolowy KRP Warszawa I, Sztab Policji KRP Warszawa I, ul. Belwederska 16, 08.00-20.00 - przyjęcie interesantów.

Komenda Rejonowa Warszawa II: - Rewir Dzielnicowych IV, ul. Podchorążych 39, 12.00-19.30 - przyjęcie interesantów, - Rewir Dzielnicowych VI, ul. Wita Stwosza 31, 08.00-20.30 - przyjęcie interesantów, - Punkt Obsługi Interesantów, ul. Kolegiacka 3, 12.00-19.30 - przyjęcie interesantów, - Punkt Obsługi Interesantów, Stacja Metra Natolin, 12.00-19.30 - przyjęcie interesantów.

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV: - Komisariat Policji Bemowo, ul. Pirenejska 3A, 08.00-20.00 - przyjęcie interesantów, - Komisariat Policji Bemowo, ul. Raginisa 4, 06.00-22.00 - przyjęcie interesantów.

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V: - Punkt Obsługi Interesantów, ul. Przy Agorze 2, 07.30-20.30 - przyjęcie interesantów (od 1 kwietnia 2025 r.).

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI: - Rewir Dzielnicowych III KP Białołęka, ul. Ruskowy Bród 18, godziny dostępności: poniedziałek - piątek 8.30 -20.30, sobota - niedziela 8.30 - 15.30.