W podstawówkach brakuje nauczycieli polskiego dla obcokrajowców, w liceach nie ma kto uczyć etyki

W warszawskich szkołach i przedszkolach brakuje 3024 nauczycieli i nauczycielek. To prawie 10,5 procenta ogółu stanowisk w publicznej edukacji. W szkołach podstawowych największym problemem jest brak osób, które prowadziłyby zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla dzieci, które przyjechały z innych krajów. W szkołach średnich nie ma kto uczyć etyki.

Jak wynika z danych ratusza, w sumie jest 3024 wakatów, co stanowi prawie 10,5 proc. koniecznej obsady. Najwięcej nauczycieli brakuje w stołecznych szkołach podstawowych. Wolne są tam 1634 etaty. W szkołach ponadpodstawowych nieobsadzonych jest 868 stanowisk. W przedszkolach brakuje 454 osób. Braki są także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych - 67 miejsc. W "pozostałych jednostkach" do obsadzenia jest 37 etatów.

W podstawówkach brakuje nauczycieli polskiego dla obcokrajowców

Z danych, przesłanych przez ratusz wynika, że w szkołach podstawowych największe zapotrzebowanie jest na nauczycieli i nauczycielki, prowadzących dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla osób przybywających z zagranicy. Na 115 takich stanowisk jest aż 47 wakatów (co stanowi 41 procent).

By wypełnić wakaty nauczycieli i nauczycielek wychowania fizycznego należałoby zatrudnić 28 osób (brak na poziomie 2,9 proc.). Najmniejszy problem jest z edukacją wczesnoszkolną. Tutaj wolnych jest 47 etatów, co przekłada się na 2 procent ogółu zatrudnienia (2 368 stanowisk).

W liceach i technikach nie ma kto uczyć etyki

W szkołach ponadpodstawowych największy kłopot jest z nauczycielami i nauczycielkami etyki. Na 40 etatów 27 jest nieobsadzonych, to aż 67,5 proc.

Na drugim miejscu wakatowego podium plasuje się - podobnie jak w przypadku szkół podstawowych - matematyka. Do pracy poszukiwanych jest 64 osób (brak wynosi 8,8 proc. ogółu). Trzecie miejsce zajmuje język polski - brakuje 46 nauczycieli i nauczycielek (6,5 proc.).

Ratusz: liczba wakatów spora, ale stabilna

Marzena Gawkowska z biura prasowego ratusza zaznacza, że w ciągu ostatnich pięciu lat w Warszawie powstało ponad 40 nowych placówek przedszkoli i szkół, do których zatrudniono setki osób.

- Mimo że liczba wakatów jest spora, to obserwujemy pewną stabilizację. Mamy nadzieję i wiele robimy w tym kierunku, aby młodzi ludzie wybierali ten bardzo ważny dla społeczeństwa zawód. Warto też podkreślić, że blisko pięć tysięcy pedagogów pracuje na półtora etatu niejako "zasypując" niedobory kadrowe - wyjaśnia Gawkowska.

Pierwszą, na który wskazano była reforma oświaty, polegająca na likwidacji gimnazjów i wprowadzeniu ośmioletniej szkoły podstawowej. Spowodowała zmianę podstaw programowych, a także przeciążenie pracą nauczycieli. Urząd miasta wskazał też na wprowadzenie do szkół ponadpodstawowych podwójnego rocznika. Wówczas równolegle uczyli się uczniowie po gimnazjum i szkole podstawowej, co przełożyło się na warunki nauki i nauczania. Ratusz wspomina też o pandemii i inflacji, która pogarsza status ekonomiczny przedstawicieli tego zawodu.

Związek Nauczycielstwa Polskiego: skala problemu jest większa

W Związku Nauczycielstwa Polskiego pytamy, skąd nagły deficyt nauczycieli polskiego dla obcokrajowców. - Mamy coraz więcej dzieci uchodźczych i dzieci osób, które się przeprowadzają do Warszawy z zagranicy, więc one nie znają języka polskiego. Dlatego jest duże zapotrzebowanie na nauczycieli tego typu - wyjaśnia Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka prasowa ZNP. - Osoby z takimi kwalifikacjami wybierają zatrudnienie w sektorze prywatnym, gdzie mogą zarobić więcej niż w publicznej oświacie - wyjaśnia.

Finanse są w jej ocenie również powodem braku nauczycieli etyki w szkołach średnich. - Są to lekcje, które odbywają się w niewielkim wymiarze tygodniowym. Co za tym idzie jest to praca w niepełnym wymiarze godzin - tłumaczy Kaszulanis. Przy niskich wynagrodzeniach nauczycieli, praca na część etatu jest nieatrakcyjna.