Kolejny etap metamorfozy placu Bankowego. Drogowcy zwężą jezdnię

Remont torowiska na placu Bankowym Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Trwa metamorfoza placu Bankowego. W pierwszej fazie prac drogowcy między innymi zajmowali się budową drogi dla rowerów oraz rampy dla wózków, posadzili także kilkanaście drzew po obu stronach placu i wyremontowali część chodników. Zielono zrobiło się przy pomniku Juliusza Słowackiego.

Następnie roboty przeniosły się na drugą stronę placu, czyli w rejon Błękitnego Wieżowca ze skwerem i pomnikiem prezydenta Stefana Starzyńskiego. W południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania z aleją "Solidarności", a także przy torowisku tramwajowym pojawi się więcej drzew, bylin i kwiatów.

Remont ma zakończyć się jeszcze jesienią tego roku.

Drogowcy remontują plac Bankowy Źródło: Cezary Warś / Urząd m.st. Warszawy

Zwężenie w alei "Solidarności"

W poniedziałek prace drogowe wkraczają w nową fazę. Wiąże się ona z koniecznością wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w rejonie placu Bankowego. Ratusz zapowiada, że około godziny 7.00 drogowcy zamkną lewy pas jezdni alei "Solidarności" w kierunku tunelu Trasy W-Z.

"Wygrodzenia staną przed skrzyżowaniem z placem Bankowym i ulicą Andersa, a także dalej przy wspólnym przystanku autobusowo-tramwajowym. Do września kierowcy będą jeździli prosto tylko jednym pasem" - ostrzegli urzędnicy.

Mniej betonu, więcej zieleni

Remont placu Bankowego prowadzony jest etapami. Urząd miasta przypomniał, że w 2023 roku wyremontowana została nawierzchnia wschodniej jezdni placu. "Pod koniec tego samego roku zakończyła się budowa drogi dla rowerów. Równocześnie w północno-zachodniej części placu drogowcy posadzili szpalery drzew" - czytamy w komunikacie.

Kolejny rok przyniósł zmiany w rejonie Elektoralnej, gdzie rozpłytowany został fragment placu i pojawiły się nowe nasadzenia. Następnie wykonano remont nawierzchni zachodniej jezdni, a w pasie dzielącym pojawiły się kolejne drzewa.

Prace w rejonie pomnika Słowackiego ruszyły wiosną tego roku. Latem drogowcy przenieśli się na wschodnią stronę placu.

"Na całej długości od alei 'Solidarności' do ulicy Senatorskiej chodniki z kostki betonowej wymienione zostaną na granitowe płyty. Powiększona będzie rabata pod biurowcem, pojawią się tam też róże. Diametralnie swój wygląd zmieni również skwer pod numerem 4. Będą tam rosnąć hortensje bukietowe, trawy ozdobne i byliny. Po zachodniej stronie placu posadzona zostanie też druga partia drzew, których łącznie w tym roku przybędzie około 30" - zapowiedział ratusz w poprzednim komunikacie dotyczącym inwestycji.

Sadzenie drzew na placu Bankowym Sadzenie drzew na placu Bankowym Źródło: UM Warszawa Sadzenie drzew na placu Bankowym Źródło: UM Warszawa Sadzenie drzew na placu Bankowym Źródło: UM Warszawa Sadzenie drzew na placu Bankowym Źródło: UM Warszawa

