Wypłyną tradycyjnymi łodziami wiślanami, by posprzątać brzegi rzeki

Sprzątanie Bulwarów Wiślanych Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

W każdą sobotę, do końca roku, mieszkańcy mogą wziąć udział w projekcie ekologicznym, pomagając w dbaniu o środowisko i poprawię stanu królowej polskich rzek. O co chodzi? To jesienne porządki, które prowadzone są z pokładu tradycyjnych łodzi wiślanych. Podczas ekspedycji zostaną zebrane odpady plastikowe, metalowe i szklane, które zalegają na brzegach i płyciznach Wisły.

Każdy rejs potrwa kilka godzin, a zakres działań uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Akcja rozpocznie się i zakończy w Porcie Czerniakowskim, a obszar działań obejmuje odcinek od mostu Siekierkowskiego do mostu Stefana Grota-Roweckiego. Na rejsy obowiązują zapisy.

Zimowe sprzątanie Wisły Źródło: UM Warszawa

– Dzielnica Wisła to nie tylko zabawa, relaks i odpoczynek. To również społeczna odpowiedzialność za dziedzictwo przyrodnicze, jakim jest warszawski odcinek Wisły. Zbieramy wszystkie odpady, które związane są z działalnością człowieka. Tą, która w sposób niekorzystny wpływa na środowisko oraz żyjące w nim rośliny i zwierzęta. Zapraszamy na pokłady łodzi. Liczymy na to, że zielony wolontariat na Wiśle stanie się tradycją – mówi, cytowany przez ratusz Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły.

Dwie łodzie do dyspozycji

Jesienne porządki będą prowadzone z pokładu dwóch jednostek. Jedna na napęd silnikowy, druga łódka to lejtak, którą można wpływać w płycizny i miejsca niedostępne. Posłuży ona również do operacyjnego składowania zebranych odpadów.

Dlaczego jesień to dobry czas na porządki nad Wisłą? Bo jest to okres obniżonej wegetacji roślin. "Warto wykorzystać go, aby działać i zaopiekować się ulubionymi miejscami nad rzeką, które często bywają zaśmiecone" - zachęca ratusz. Prace porządkowe ułatwi też dynamika rzeki, która podczas okresów niskich stanów pokazuje wszelkie odpady w zakolach i cofkach.

Zimowe sprzątanie Wisły Źródło: UM Warszawa

Jak wyjaśnia ratusz, eksperymentalny projekt ekologiczny polega na systematycznym oczyszczaniu Wisły. Celem rejsów edukacyjnych jest ochrona stanu środowiska naturalnego, brzegów rzeki w obrębie Warszawy, poprawa jej estetyki, edukacja ekologiczna poprzez aktywne zaangażowanie wolontariuszy oraz zmniejszenie ryzyka zaśmiecania wód i gleby.

Rejsy poprowadzi przewodnik

Przewodnikiem i opiekunem jesiennych porządków będzie Piotr Sadurski. Fotograf, archeolog, etnolog i człowiek rzeki. Żegluje ponad 40 lat, z czego ostanie 10 po rzekach. "Jest praktykiem i teoretykiem tradycyjnej żeglugi drewnianej. Od lat na Wiśle propaguje ekologiczne postawy obywatelskie dnia codziennego" - podkreśla urząd miasta.

Zimowe sprzątanie Wisły Źródło: UM Warszawa

Wszystkie działania będą rejestrowane. Na koniec projektu powstanie sesja fotograficzna, której efektem będzie wystawa plenerowa. Podczas wspólnych działań na rzece zrealizowany zostanie również film, jego reżyserem jest Piotr Stasiak.