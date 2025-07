Uderzył w radiowóz, kierowca był poszukiwany

Bat na piratów drogowych? Będą nowe przestępstwa Źródło: Michalina Czepita/Fakty po Południu TVN24

24-latek świadczący usługi przewozu osób spowodował kolizję z nieoznakowanym radiowozem, którym przemieszczali się policjanci ze stołecznego wydziału wywiadowczo-patrolowego.

Zdradziło go nerwowe zachowanie

Wywiadowcy zatrzymali się i chcieli sprawdzić, czy wszystko w porządku z kierowcą toyoty. Gdy mężczyzna, który doprowadził do zdarzenia, zobaczył policyjne legitymacje i odznaki, stał się bardzo nerwowy i unikał kontaktu wzrokowego. Funkcjonariusze uniemożliwili mu ewentualną ucieczkę.

- Sprawdzenie danych mężczyzny w policyjnych bazach dało odpowiedź na jego nerwowe zachowanie. 24-latek kierował pojazdem pomimo cofniętych uprawień. To nie wszystko. Okazało się, że jest poszukiwany nakazem doprowadzenia do najbliższego aresztu śledczego. Mężczyzna został zatrzymany przez wywiadowców i trafił do policyjnej celi - przekazał młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

24-latek został zatrzymany Źródło: WWP KSP

Jak dodał, za jazdę mimo cofniętych uprawnień do kierowania mężczyzna odpowie przed sądem, za co grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności.