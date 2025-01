Posłuchaj Wstrzymaj 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Źródło: TVN24

Razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy grają m. in. miejskie instytucje. Przygotowały atrakcje niedostępne na co dzień. Można odkryć zakamarki zoo, zejść pod ziemię do XIX-wiecznego kanału burzowego, zobaczyć gdzie "śpią" autobusy i tramwaje. Dla miłośników sportu jest też kolacja z koszykarzami, czy nauka samoobrony.

33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już dzisiaj. W tym roku gra na rzecz hematologii i onkologii dziecięcej. Środki zbierane będą przy pomocy aukcji, tradycyjnych puszek oraz eSkarbonek. Zaplanowano też koncerty, pikniki i wydarzenia sportowe, będzie również tradycyjne Światełko do Nieba. Tegoroczne wydarzenie tworzą 1683 sztaby - w tym 95 w 24 krajach świata.

Warszawskie zwierzaki z bliska

W Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zaangażowało się warszawskie zoo. Największym powodzeniem cieszy się wieczorny spacer po ogrodzie zoologicznym w towarzystwie dr. Andrzeja Kruszewicza, dyrektora placówki. To okazja do poznania mieszkańców zoo i odwiedzin największego warszawiaka – słonia Leona oraz jego koleżanki Buby i Fryderyki, młodych żyraf Pietruszki i Pomelo, a także hipopotamów Hugona i Pelagii oraz ptasich mieszkańców. Zobaczyć będzie można również goryle Aziziego, Bwanę i Vikinga, czy piękne irbisy Pamira, Suri i Jamira. W ramach spaceru do dyspozycji będą lornetki termowizyjne HIKMICRO. Dyrektor ogrodu opowie też o zagrożonych wyginięciem gatunkach oraz o swoich ulubieńcach z warszawskiego zoo. Ogród zoologiczny będzie można zwiedzić z dwiema osobami towarzyszącymi.

Zobaczyć będzie można samicę irbisa Suri Źródło: Warszawskie zoo

Zoo przygotowało także drugą ofertę ze zwiedzaniem. Z przewodnikiem zobaczyć będzie można miejsca zwykle niedostępne dla zwiedzających: m.in. sypialnię irbisów śnieżnych Suri i Jamira, zaplecze lwów Sofi i Zulusa wraz z historyczną areną. na koniec zjarzy się do lemurów katta, z królową Emilką na czele.

Zobaczyć będzie można żyrafę Pietruszkę Źródło: Warszawskie zoo

Na innej aukcji spotkać się można z żyrafą Pietruszką i jej opiekunami. To atrakcja niedostępna na co dzień dla zwiedzających. Żyrafa urodziła się w zoo w lipcu 2024 roku. Choć mała żyrafka już urosła to nadal potrzebuje uwagi. Będzie można ją nakarmić i poznać jej stado. Przedmiotem licytacji jest także niezwykły obraz stworzony przez Pietruszkę "Abstrakcjonizm tropami Pietruszki". Przedstawia on kopytka naszej pięknej żyrafy. Na wycieczkę do zoo zabrać można dwie osoby towarzyszące.

Zwiedzania zbiornika wody czystej i XIX-wiecznego kanału burzowego

W pomoc zaangażowały się Wodociągi Warszawskie. Miejska spółka przygotowała kilka aukcji. Najwyższą kwotę osiągnęło zwiedzanie zbiornika Wody Czystej, znajdującego się na terenie Stacji Uzdatniania Wody "Filtry". Ogromne podziemne zbiorniki powstały wzdłuż ulicy Koszykowej w latach 1885 - 1908. Jak czytamy w opisie aukcji, ściany i sklepienia zbudowane są z cegły. Sklepienia żaglowe są podtrzymywane przez granitowe filary. Całe wnętrze zbiornika jest w czasie jego działania zalane wodą. Do wylicytowania jest voucher jest ważny dla czterech osób, uprawniający do udziału w wycieczce.

Zobaczyć będzie można zbiornik wody czystej Źródło: Wodociągi Warszawskie

Powodzeniem cieszy się też wycieczka po samym terenie Stacji Filtrów. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in.: wybudowany w 1886 roku, najstarszy filtr powolny oraz Zakład Filtrów Pospiesznych z Iat 30. ubiegłego wieku. Wycieczka potrwa dwie godziny, podczas niej będzie można także napić się warszawskiej kranówki. Voucher uprawniający do udziału w wycieczce jest ważny dla czterech osób.

Wycieczka po Stacji Filtrów Źródło: Wodociągi Warszawskie

Kolejną z propozycji jest zwiedzanie XIX-wiecznego kanału burzowego, który powstał pod kierownictwem słynnego angielskiego inżyniera Williama Heerleina Lindleya. Znajduje się on pod ulicą Karową. Przez otwarty właz będzie można zejść pod tą ulicę i podziemnym tunelem dotrzeć pod Krakowskie Przedmieście, gdzie znajduje się ceglana komora przelewu burzowego. Podczas zwiedzania przewodnikami będą pracownicy MPWiK, który opowiedzą o historii tego miejsca. Podobnie jak w innych aukcjach Wodociągów Warszawskich,, również i ta oferuje vouchery dla czterech osób.

Kolejnymi z aukcji Wodociągów Warszawskich jest: zwiedzanie oczyszczalni ścieków Czajka, rejs po Wiśle, czy albumy okolicznościowe o spółce.

Wycieczka po oczyszczalni ścieków Czajka Źródło: Wodociągi Warszawskie

Kolacja z koszykarzami, przejazd w kabinie maszynisty

Do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dołączyły również Tramwaje Warszawskie. Największym powodzeniem cieszy się zwiedzanie zajezdni Annopol. Po terenie oprowadzi przewodnik, a zwycięzca może zabrać na wycieczkę czwórkę znajomych. Kolejną z aukcji jest przejazd, najstarszym na paradzie, zabytkowym wagonem podczas Festiwalu Tramwajów w trakcie Nocy Muzeów 2025. Do wygrania jest tu voucher dla ośmiu osób.

Do wylicytowania zwiedzanie zajezdni Annopol Źródło: Tramwaje Warszawskie

W zabytkowym tramwaju można też zjeść kolację z koszykarzami Legii. Taka atrakcja to kolejna z aukcji Tramwajów Warszawskich na rzecz WOŚP. W kolacji udział wezmą Michał Kolenda i Andrzej Pluta. "To wyjątkowa okazja, by podyskutować o baskecie z kapitanem Legii oraz reprezentantem Polski" - czytamy w opisie aukcji. Całość odbędzie się w zmodernizowanym wagonie 105N, funkcjonującym jako Warszawski Tramwaj Promocyjny. Został on przygotowany na wyjątkowe wydarzenia, jak właśnie oferowana przez Tramwaje Warszawskie kolacja. Trasa, którą przejedzie tramwaj będzie prowadzić przez najciekawsze miejsca Warszawy i warszawskie mosty oraz potrwa godzinę. Zwycięzca w podróż może zabrać ze sobą osobę towarzyszącą.

Do wylicytowania kolacja z koszykarzami w zabytkowym tramwaju Źródło: Tramwaje Warszawskie

Wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy gra też SKM Warszawa. Na aukcję trafił przejazd pociągiem w kabinie maszynistki lub maszynisty. Zwycięzca może wybrać dowolną trasę. W pakiecie jest również zwiedzanie stacji techniczno-postojowej Warszawa-Wola. Można na nie zabrać ze sobą maksymalnie do 10 osób towarzyszących. Osoba, która wygra licytację otrzyma również archiwalne tablice kierunkowe linii SKM oraz koszulkę meczową i piłkę z podpisami drużyny Legia Futsal.

Również Koleje Mazowieckie dołączyły się do wspólnego grania. Przygotowały w tym roku 13 ciekawych aukcji, wśród których można znaleźć m.in. przejazd w kabinie maszynisty, zwiedzanie zapleczy technicznych KM, szkolenie na symulatorze jazdy pojazdu FLIRT ER160, czy wizytę w Instytucie Kolejnictwa.

Koleje Mazowieckie grają z WOŚP Źródło: Koleje Mazowieckie

Dzień w ZTM, zwiedzanie zajezdni i lunch

Aukcje przygotował również ZTM Warszawa. Najwyższą cenę uzyskała licytacja, zapraszająca do spędzenia dnia w Zarządzie Transportu Miejskiego, podczas którego będzie można poznać kulisy pracy instytucji. Zwycięzca licytacji spotka się z Dyrektorem ZTM, a także zobaczy codzienną pracę Centrali Ruchu, Punktu Obsługi Pasażerów czy Dyspozytorni w węźle Młociny. Będzie mógł też razem z dyspozytorami uczestniczyć w nadzorze komunikacji miejskiej na terenie Warszawy, a także podejrzeć przygotowania do tworzenia nowych rozkładów jazdy linii autobusowych, Metra Warszawskiego, Szybkiej Kolei Miejskiej oraz tramwajowych.

Wylicytować można też zestaw naklejek taborowych z pojazdów warszawskiej komunikacji miejskiej. Wśród nich znajdziemy takie oznaczenia jak: pojazd klimatyzowany, cennik biletów, oznaczenie miejsc o specjalnych potrzebach, biletomat, kasownik, czy zakaz palenia. Naklejki te były umieszczane na taborze przed wdrożeniem marki Warszawskiego Transportu Publicznego a wraz z nią nowej identyfikacji wizualnej.

Do wylicytowania zestaw naklejek taborowych ZTM Warszawa Źródło: ZTM Warszawa

Spędzić dzień będzie można również na zajezdni autobusowej R-4 Stalowa, w ramach licytacji wystawionej przez MZA Warszawa. Będzie to okazja do poznania funkcjonowania zakładu, a także możliwość poznania pracy przy autobusach. Będzie można asystować przy porannym wyjeździe autobusu, a także czynnościach zjazdowych autobusu, takich jak tankowanie, przejazd przez kanał, myjnię, parkowanie. Odbędzie się również odprawę z dyspozytorami, obejrzy też autobusy (w tym zabytkowe) i pojazdy techniczne. Kulminacją wydarzenia będzie lunch w klimatycznej praskiej restauracji, na którą dowiezie zabytkowy autobus Somua. W zwiedzaniu zajezdni mogą wziąć udział trzy osoby.

Rejs, dzień w straży miejskiej, kurs z samoobrony

Z kolei straż miejska proponuje rejs łodzią patrolową po Wiśle. Pozwoli on na zobaczenie Warszawy z innej perspektywy, a także przybliży obowiązki patrolu rzecznego. "Odwiedzisz niedostępne z brzegu zakątki, posłuchasz o pułapkach, jakie kryje nurt rzeki i spojrzysz na miasto z perspektywy, jaką znają tylko załoganci patrolu rzecznego" - czytamy w opisie licytacji.

Pracy straży miejskiej można się również przyjrzeć "od kuchni". Taką możliwość daje kolejna z licytacji: Dzień w Straży Miejskiej Warszawy. Jej wygranie pozwala na rozpoczęcie dnia od odprawy u pani komendant, przejazd radiowozem w rejon działań strażników, a także pracę razem z Oddziałem Ochrony Środowiska.

Do wylicytowania rejs łodzią patrolową po Wiśle Źródło: Straż miejska w Warszawie

Wylicytować można również kurs samoobrony. Prowadzony jest on przez wykwalifikowanych instruktorów straży miejskiej. Nauczą oni jak rozpoznać zagrożenie i jak go uniknąć. Dowiedzieć się będzie można również jak skutecznie zwrócić się o pomoc do osób postronnych, a w ostateczności - jak obronić się przed najczęściej spotykanymi formami ataku. Instruktorzy zaprezentują podstawowe sposoby obezwładnienia napastnika, które w krytycznej sytuacji mogą uratować zdrowie, a nawet życie. Kurs obejmie także zajęcia z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Strażnicy miejscy przygotowali na aukcje także zestawy gżdżetów związanych z formacją, kupić można również obrazy. Jednym z nich jest obraz z koralików przedstawiający konia. Jest monochromatyczny i został zrobiony z ponad piętnastu tysięcy drobniutkich koralików przez pracownicę Referatu Planowania Budżetowego oraz Rozliczania Mandatów Karnych Straży Miejskiej Warszawy. "Drobne, ledwo widoczne, kunsztownie ułożone koraliki sprawiają, że gra świateł na tym wyrobie rękodzieła nadaje mu niepowtarzalnego, zmieniającego się wraz z oświetleniem, wyrazu" - czytamy w opisie aukcji.

Pamiątka z metra i Pałacu Kultury i Nauki

wylicytować można także unikalny kalendarz na 2025 r., który został wydany z okazji rocznicy otwarcia pierwszej linii metra. Każdy miesiąc to inne zdjęcie pokazujące podziemną kolej z różnych perspektyw – pociągów, peronów czy tunelu. Dodatkowo opatrzono je ciekawostkami.

Można wzbogacić się także o pamiątkę z Pałacu Kultury i Nauki. Do wylicytowania na rzecz Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy jest jubileuszowy plakat tego budynku, zaprojektowany przez graficzkę Olę Jasionowską. "Plakat w charakterystycznym stylu artystki to subtelne połączenie nowoczesności i nostalgii, nawiązujące do wyjątkowej architektury Pałacu" - czytamy w opisie aukcji. Całość została opatrzona certyfikatem autentyczności i podpisem autorki. Obraz to numer 1 z limitowanej edycji 10 sztuk.

WOŚP 2025. Letnia zadyma w środku zimy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 32 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne. W ciągu 32 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych dwóch latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

Motywem przewodnim 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, a towarzyszy mu hasło: "Gramy na zdrowie!". Zebrane środki przeznaczone zostaną na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej. 33. Finał WOŚP odbędzie się w niedzielę 26 stycznia, ale część tradycyjnych inicjatyw - jak na przykład warszawski Bieg "Policz się z cukrzycą!" - zorganizowana zostanie w sobotę 25 stycznia. Wszystkie najważniejsze wydarzenia będzie można śledzić na antenach TVN24, TVN, TTV, w serwisach MAX, Player.pl, TVN24 GO oraz w portalu tvn24.pl.