Udział w marszu zapowiedział Jarosław Kaczyński, prezes PiS. – Chcemy, żeby obóz patriotyczny był zjednoczony, żeby obóz patriotyczny szedł razem, i w tym marszu, i w przedsięwzięciach politycznych, które są potrzebne po to, aby zmienić obecny stan Polski – mówił. - Przede wszystkim po to, żeby Polska trwała, by państwo polskie trwało, by Polska była krajem suwerennym, a naród był społeczeństwem, które nie jest poddawane wszelkiego rodzaju lewackim eksperymentom, które niszczą podstawowe struktury społeczne – dodał.