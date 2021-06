"Parada to święto społeczności LGBT+, ale również tych, którzy są tolerancyjni, którzy są uśmiechnięci"

"Święto społeczności LGBT+"

- Parada to święto społeczności LGBT+, ale to również święto wszystkich, którzy są tolerancyjni; wszystkich, którzy są uśmiechnięci; wszystkich, którzy patrzą w przyszłość; wszystkich tych, którzy chcą, żeby Warszawa była dla wszystkich. Tak jak w innych miastach Europy i świata udzielam po raz drugi patronatu, bo ten patronat, to jest to co może dać prezydent, miasto swojej społeczności i również jestem tutaj po raz kolejny, żeby zaświadczyć, że zawsze będziemy razem. Zawsze będziemy stali przy tych, którzy są słabsi, których inni próbują rugować na margines społeczeństwa, którzy są atakowani - mówił przed rozpoczęciem marszu Trzaskowski, który objął paradę swoim patronatem.