Uroczysta defilada na ziemi i w powietrzu

- Lud polski stał się narodem, narodził się nowożytny naród. 15 sierpnia musi być w centrum naszej polityki historycznej. To jest święto nas wszystkich. Każdy ma prawo do miłości do ojczyzny, do tego obowiązku. Każdy z tego prawa i obowiązku musi korzystać. Miłość do ojczyzny to święta, ale przede wszystkim dzień powszechnych. Za chwilę przemaszeruje tutaj jedna z głównych armii NATO, za którą stoją sojusze, realna miłość narodu. Wojsko Polskie to nasza miłość i chluba - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.