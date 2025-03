Tramwaj na Gocław Źródło: Tramwaje Warszawskie

Tramwaje Warszawskie ogłosiły w środę przetarg na opracowanie dokumentacji wykonawczej dla linii tramwajowej na Gocław. Ratusz podał harmonogram dalszych przygotowań do rozpoczęcia budowy. Są też nowe wizualizacje trasy.

Stołeczny ratusz przypomniał, że Tramwaje Warszawskie dysponują już projektami budowlanymi nowej trasy, zatwierdzonymi projektami stałej organizacji ruchu oraz ważną decyzją środowiskową. Ponadto radni przegłosowali autopoprawkę budżetową, zgłoszoną przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, zgodnie z którą na pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji trasy tramwajowej na Gocław przeznaczono 108 milionów złotych.

Harmonogram przygotowań

"Teraz pora na kolejny krok - ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie projektów wykonawczych oraz korektę i aktualizację posiadanej dokumentacji. W ramach prawa opcji przewidziane jest również opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, która pozwoli warszawskiej spółce tramwajowej na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane" - wskazał w środowym komunikacie stołeczny ratusz.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii ma być uzyskana - według założeń spółki Tramwaje Warszawskie - w 2026 roku. W 2027 tramwajarze mają dostać pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. W tym czasie, po zabezpieczeniu środków finansowych, możliwe będzie ogłoszenie przetargu na budowę nowej trasy.

Wizualizacje trasy tramwajowej na Gocław Wizualizacje trasy tramwajowej na Gocław Źródło: UM Warszawa Wizualizacje trasy tramwajowej na Gocław Źródło: UM Warszawa Wizualizacje trasy tramwajowej na Gocław Źródło: UM Warszawa

Przebieg nowej trasy

Torowisko tramwajowe w kierunku Gocławia będzie odchodzić od istniejącej trasy w al. Waszyngtona w rejonie Kanału Wystawowego. Następnie tory zostaną poprowadzone wzdłuż kanału, wiaduktem nad al. Stanów Zjednoczonych i w rezerwie terenu tzw. Trasy Tysiąclecia. Dalej tramwaj pojedzie w ciągu ul. Bora-Komorowskiego do pętli tramwajowo-autobusowej Gocław w rejonie Trasy Siekierkowskiej.

Urzędnicy wyliczają, że wybudowanych zostanie: sześć zespołów przystankowych z 14 nowymi platformami, most tramwajowo-pieszo-rowerowy nad Kanałem Wystawowym, trzy kładki pieszo-rowerowe nad Kanałem Wystawowym oraz wiadukt nad obniżoną do poziomu -1 al. Stanów Zjednoczonych.

Przebieg trasy tramwajowej na Gocław Źródło: UM Warszawa

Ponadto projekty budowlane zakładają nasadzenie co najmniej 320 drzew, blisko 7000 krzewów ozdobnych oraz byliny. Ponad dwa i pół z czterech kilometrów nowej trasy będzie zielonym torowiskiem.

"Przygotowania do realizacji trasy tramwajowej są koordynowane z innymi miejskimi inwestycjami – w tym z powstającymi projektami przebudowy trasy tramwajowej w al. Waszyngtona na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda Wiatraczna oraz z budową linii metra M3 Stadion Narodowy – Gocław. Punkt styku metra i tramwaju znajdzie się na skrzyżowaniu ul. gen. Fieldorfa "Nila" i ul. gen. Bora-Komorowskiego (stacja E06 Gocław)" - zapowiada stołeczny ratusz.

Środki przesunięte

Umowa na zaprojektowanie tramwaju na Gocław została podpisana już w 2020 roku. Ale fundusze unijne przyznane na tę inwestycję zostały przesunięte na zakup elektrycznych autobusów. Potem miasto ogłosiło, że rozpoczyna przygotowania do budowy trzeciej linii metra ze stacji Stadion Narodowy na Gocław i pojawiły się pytania o sens realizacji linii tramwajowej.

Przebieg przyszłej trzeciej linii metra ostro krytykowali aktywiści. Ich zdaniem jest "forsowany na siłę", a szybszą podróż z Pragi Południe do centrum może zapewnić tramwaj. Po publikacji studium technicznego dla trzeciej linii metra, aktywiści stwierdzili że podziemna kolej to ostateczny gwóźdź do trumny dla planowanego tramwaju. Autorzy studium odnieśli się w nim do kwestii jednoczesnej budowy tramwaju na Gocław. We wnioskach końcowych stwierdzili, że nie ma to ekonomicznego uzasadnienia, jeśli będzie budowane metro. Wskazali, że realizacja trasy tramwajowej "byłaby niezgodna z zasadami hierarchiczności środków transportu".

Zauważyli też, że tramwaj nie zasili podziemnej kolejki pasażerami. Ratusz zapowiedział jednak, że z budowy linii tramwajowej nie rezygnuje.