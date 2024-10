Nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego to zrobił. 20 aut uszkodzonych, straty na 100 tysięcy złotych

Do południowopraskiej komendy wpływały kolejne zgłoszenia dotyczące uszkodzenia samochodów. "Okazało się, że w nocy wzdłuż jednej z ulic, ktoś zniszczył powłoki lakiernicze w 20 zaparkowanych autach" - przekazuje w komunikacie prasowym Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka południowopraskiej policji.

Winę zrzucał na alkohol

Policjanci zatrzymali podejrzewanego o uszkodzenie aut 20-latka. "Nie był w stanie racjonalnie wyjaśnić, dlaczego dokonał tych uszkodzeń, winę zrzucał na swój stan po spożyciu zbyt dużej ilości alkoholu. Operacyjni zabezpieczyli od zatrzymanego gotówkę, złotówki, euro i dolary na poczet przyszłych ewentualnych kar. Łączna wartość zniszczonych karoserii to około 100 tysięcy złotych" - podała policjantka.

Śledczy z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu, po zebraniu wszystkich materiałów, przedstawili zatrzymanemu zarzut uszkodzenia 20 pojazdów. Za to przestępstwo grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.