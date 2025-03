Kolejne miliony na budowę sali koncertowej. Ale wciąż brakuje

Rafał Trzaskowski przed podpisaniem umowy Źródło: TVN24

Dodatkowe 210 milionów złotych przeznaczyła Rada Warszawy na budowę nowoczesnej sali koncertowej na Kamionku. W siedzibie orkiestry Sinfonia Varsovia od dwóch lat toczą się prace przy modernizacji zabytkowych gmachów, które będą częścią muzycznego kompleksu. Jego największa atrakcja powstanie na tyłach działki. O ile rząd dosypie pieniędzy. Cała inwestycja pochłonie prawie miliard złotych.

Katowice mają NOSPR, Wrocław Nowe Forum Muzyki, Szczecin Filharmonię Karłowicza, a Bielsko-Biała Cavatinę Hall. Największa i najbogatsza w tym towarzystwie Warszawa wciąż nie doczekała się dużej sali koncertowej. Są oczywiście Filharmonia Narodowa czy Studio Lutosławskiego, ale to obiekty z minionych epok. Współczesne standardy spełnia Nowa Miodowa, ale to kameralna sala na 300 osób, a scena orkiestry symfonicznej nie pomieści. Kongresowa natomiast jest w "wiecznym" remoncie.

Plan budowy siedziby dla Sinfonii Varsovii jest niemal tak stary jak sama orkiestra, która w tym roku obchodzi 41. urodziny. Kilkanaście lat temu miasto kupiło na potrzeby muzyków zabytkowy gmach Instytutu Weterynarii SGGW i przeprowadziło międzynarodowy konkurs architektoniczny na centrum muzyki. Zainteresowanie było ogromne w szranki stanęło 349 pracowni z 46 krajów. Wybrano koncepcję austriackiego architekta Thomasa Puchera, który zaproponował otoczenie budynku "lewitującym" murem. Siedem lat później radykalny projekt został nieco "zmiękczony", ścianę zastąpi stalowo-aluminiowa, półprzeźroczysta siatka. Prace budowlane były odkładane na lepsze czasy.

Widok od ul. Grochowskiej Źródło: Atelier Thomas Pucher

Te nastąpiły w 2023 roku, wtedy rozpoczął się pierwszy etap prac przy Grochowskiej 272 - remont kilku zabytków budynków, gdzie znajdą się przestrzenie administracyjne, sale prób, dwie małe sale koncertowe i gastronomia. Umowa z wykonawcą, Korporacją Budowlaną Doraco, opiewała na ponad 117 milionów złotych. - Oprócz tego, że przywrócimy świetność zabytkowym obiektom, to wejdziemy także w grunt i zbudujemy serce techniczne – zapowiadała Andżelika Cieślowska, prezeska firmy.

Wizualizacja sali koncertowej Źródło: Sinfonia Varsovia

Potrzeba kolejnych milionów, ratusz liczy na rząd

Podczas ostatniej sesji rady miasta na inwestycję dołożono kolejne 210 milionów złotych. Pozwolą one ogłosić przetarg na budowę głównej sali koncertowej z ponad 1800 miejscami dla melomanów i melomanek.

- To suma dołożona do wcześniej zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwot. Zakładamy, że drugi etap, czyli budowa kompletnej sali koncertowej, wyniesie około 855 milionów złotych, co oczywiście zweryfikuje przetarg na wykonawcę. Łącznie mamy zarezerwowanych na ten cel 675 milionów złotych. To oznacza, że do pełnego zabezpieczenia brakuje nam wciąż około 180 milionów złotych - tłumaczy nam Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury w ratuszu.

Miasto liczy, że brakujące pieniądze dołoży rząd. Warunkiem takiej transakcji byłoby czasowe współprowadzenie miejskiej orkiestry przez resort kultury. Prace nad takim rozwiązaniem już się toczą. Ten sam mechanizm zastosowano niedawno w przypadku Muzeum Powstania Warszawskiego, które potrzebuje 100 milionów złotych na rozbudowę. - Trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat pozyskania dodatkowego finansowania na realizację inwestycji - dodaje Jóźwik.

Wizualizacja sali koncertowej Źródło: Sinfonia Varsovia

Opóźnia się remont historycznych budynków

W ratuszu zakładają, że jeśli ten plan uda się wcielić w życie, cała inwestycja byłaby gotowa na przełomie 2029 i 2030 roku. Z kwot podawanych przez Jóźwika wynika, że budowa pochłonie niemal miliard złotych - 972 miliony. Czyli więcej niż uchodzące za bardzo drogie muzeum Sztuki Nowoczesnej, które kosztowało około 700 milionów.

Póki co jest pewne, że modernizacja zabytkowych budynków (czyli trwający pierwszy etap robót) nie skończy się w terminie. - Umowa zakładała, że prace zakończą się do września, ale już wiemy, że wykonawca nie zdąży. Wynika to z tego, że zaczął nieco później niż planował oraz z faktu, że do wykonania były dodatkowe prace. Zakładamy, że zrealizuje wszystko do końca roku. Trwa postępowanie mediacyjne – podsumowuje dyrektor Jóźwik.

Remont siedziby orkiestry Sinfonia Varsovia Źródło: Błażej Pindor / UM st. Warszawy