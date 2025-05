Układają nowy asfalt na Jagiellońskiej. Zmiany w ruchu

Prywatny inwestor remontuje Jagiellońską (zdj. ilustracyjne) Źródło: ZDM

Prace drogowe na Jagiellońskiej mają związek z budową nowego osiedla. Jak opisuje Zarząd Dróg Miejskich wykonawca inwestycji wybudował już dojazdy do budynków, pasy do skrętów, przejścia dla pieszych i sygnalizację świetlną przy przejazdach przez torowisko.

Drogowcy wyjaśniają, że część nawierzchni jezdni została już wymieniona. W weekend będą toczyły się kolejne prace związane z układaniem nowego asfaltu. Tym razem na nitce w stronę ronda Starzyńskiego.

Zamknięty fragment jezdni

Prace ruszają w piątek, 23 maja o godzinie 22.00. Zakończą się w poniedziałek, 26 maja około godziny 6.00.

Remontowana jezdnia zostanie zamknięta na wysokości przystanków "Budzińskiej-Tylickiej". Nieprzejezdny będzie jej zachodni odcinek między wiaduktem nad dawną drogą wewnętrzną FSO pomiędzy halami montażowymi a torem doświadczalnym do ulicy Kotsisa.

ZDM zapowiada, że już kilkadziesiąt metrów przed miejscem prac jezdnia zacznie się zwężać do dwóch, a potem jednego pasa. Następnie kierowcy przejadą nim na sąsiednią nitkę ulicy Jagiellońskiej. Na sąsiedniej jezdni ruch będzie odbywał się w obie strony. Jeden pas posłuży do jazdy do ronda Starzyńskiego, kolejnym dojedziemy do Trasy Toruńskiej. Powrót na drugą jezdnię będzie możliwy za ulicą Kotisa.

Asfaltowanie na Jagiellońskiej - zmiany w organizacji ruchu Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Zmiana lokalizacji przystanków

Prace ma Jagiellońskiej nie spowodują zmian w kursowaniu autobusów na Jagiellońskiej. Pasażerowie jednak muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie przystanków.

Zarząd Transportu Miejskiego podaje, że na czas robót zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanku ŚLIWICE 01. "W zastępstwie uruchomiony zostanie przystanek ŚLIWICE 51 zlokalizowany na zachodniej jezdni ulicy Jagiellońskiej za skrzyżowaniem z ulicą Kotsisa, 262 metry za przystankiem 01" - zapowiada ZTM.

Zmianie ulegnie lokalizacja przystanku BUDZYŃSKIEJ-TYLICKIEJ 51. Autobusy będą zatrzymywały się na zachodniej jezdni, około 300 metrów przed przystankiem 01.

