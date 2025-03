Pożar na bazarze Różyckiego. Spłonęło kilkanaście budek

Akcja gaśnicza na bazarze Różyckiego Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Nad bazarem Różyckiego unosiły się kłęby gęstego dymu. Doszło tam do pożaru kilkunastu budek handlowych. Straż pożarna podaje, że ogień zajął powierzchnię stu metrów kwadratowych. Akcja gaśnicza trwała ponad trzy godziny.

W środę na Pradze Północ doszło do pożaru. Nasz reporter Artur Węgrzynowicz ustalił, że płonęły stoiska na bazarze Różyckiego przy ulicy Targowej. Nad bazarem unosiły się kłęby gęstego dymu. Były widoczne z odległych części stolicy.

- Doszło do pożaru budek handlowych na terenie bazaru. Sytuacja jest już opanowana - powiedział chwilę po godzinie 16 kapitan Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Wkrótce przekazał nam, że ogień objął obszar o powierzchni około stu metrów kwadratowych. - Pożar jest zlokalizowany. Trwa jego dogaszanie i przelewanie pogorzeliska - dodał.

Strażak podkreślił, że nie ma informacji o tym, by ktokolwiek został poszkodowany.

W czwartek rano straż pożarna podała bilans strat: w sumie ogień zniszczył 17 drewnianych boksów handlowych.

Akcja gaśnicza trwała ponad trzy godziny

W gaszeniu pożaru brało udział pięć zastępów straży pożarnej oraz 19 strażaków. Akcja trwała ponad trzy godziny. Strażacy opisują w mediach społecznościowych, że po ugaszeniu ognia przeszukano boksy pod kątem obecności osób postronnych, nikogo jednak nie odnaleziono.

"Następnie przeprowadzono prace rozbiórkowe spalonych stoisk w celu zlikwidowania pozostałych zarzewi ognia, za pomocą sprzętu burzącego otwarto stoiska, w których według ochrony istniało prawdopodobieństwo obecności materiałów pirotechnicznych - ich obecności nie stwierdzono" - czytamy w czwartkowym wpisie KM PSP na Facebooku.

Strażacy przelali dokładnie pogorzelisk oraz sprawdzili je kamerą termowizyjną. "Po zwinięciu sprzętu wdrożono procedurę antyrakową, następnie działania zakończono. Miejsce zdarzenia przekazano policji" - dodano.

Ostrzegali mieszkańców przed zadymieniem

Teren wokół bazaru już podczas akcji gaśniczej zabezpieczała policja. - Policjanci otaczają teren bazaru policyjną taśmą. Nie dopuszczają nikogo do najbliższej okolicy, wskazując na duże zagrożenie - relacjonował Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl.

Jak dodał, w rejonie bazaru jeździły policyjne radiowozy, z których policjanci prosili mieszkańców o zamknięcie okien i pozostanie w mieszkaniach z uwagi na duże zadymienie.

Bazar powstał jeszcze w zaborze rosyjskim, przetrwał dwie wojny światowe, II RP i PRL. Łaskawe były dla niego także początki III RP, ale wraz z powstaniem Jarmarku Europa na Stadionie X-lecia zaczął podupadać. Likwidacja tego handlowego giganta niewiele już mu pomogła. Obecnie większość budek jest nieczynna, funkcja handlowa jest szczątkowa.

Na miejskiej części ustawiono w ostatnich latach blaszane pawilony, ale nie ożywiło to historycznego targowiska. Większość działki należy do osób prywatnych, spadkobierców dawnych właścicieli. I to na niej doszło w środę do pożaru.

