"Skręt z 'Solidarności' w Targową jest taki, że wręcz zachęca do driftu"

Skrzyżowanie ulicy Targowej z aleją "Solidarności". To tutaj, gdy miasto śpi, kierowcy chętnie dociskają pedał gazu, a ostre zakręty kuszą ich, by driftować. W czwartek wieczorem doszło tam do groźnie wyglądającej kolizji. Stołeczny radny Jan Mencwel ma pomysł na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Proponuje fotoradar.

O groźnie wyglądającym zdarzeniu, do którego doszło w czwartek wieczorem, poinformował w mediach społecznościowych Jan Mencwel (Lewica - Miasto Jest Nasze). Ze zdjęć, które udostępnił, wynika, że na skrzyżowaniu w okolicy Dworca Wileńskiego zderzyły się dwa auta. Jedno wypadło z jezdni, przejechało przez chodnik, drogę dla rowerów i wylądowało niemal na pobliskim budynku. Od zderzenia ze ścianą samochód powstrzymał jedynie krawężnik i betonowe bariery. Drugie auto również zatrzymało się poza jezdnią.

Kolizję potwierdziła straż pożarna. - Zgłoszenie przyjęliśmy o 22.20. Doszło do kolizji, jedna osoba została przekazana zespołowi pogotowia ratunkowego z lekkimi obiciami. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu i uprzątnięciu miejsca zdarzenia - przekazał nam Paweł Baran ze stołecznej straży pożarnej.

Fotoradar i zwężenie jezdni?

"Niestety, jest olbrzymi problem z bezpieczeństwem drogowym na tych ulicach i samym skrzyżowaniu. Minimum to postawienie tam fotoradaru. Ale tak naprawdę potrzebne są zmiany infrastrukturalne. Zabiegam o to w Radzie Warszawy, ale napotykam na niezrozumiały opór Zarządu Dróg Miejskich. Ale w końcu się uda" - napisał Mencwel.

Zapytaliśmy radnego o to, jakie konkretnie ma pomysły na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. - Po pierwsze powinien tam stać fotoradar. Dlatego, że na tym skrzyżowaniu, szczególnie w nocy, kierowcy przekraczają prędkość i organizują sobie wyścigi - wytłumaczył Mencwel w rozmowie z tvnwarszawa.pl. Jego zdaniem to rozwiązanie "skutecznie by to ukróciło".

Radny wskazuje na jeszcze jeden problem. - Tam przekrój ulic jest bardzo szeroki. Szczególnie szerokie są pasy ruchu. To znaczy, że wystarczyłoby je zwęzić, dzięki czemu kierowcy nie rozwijaliby dużej prędkości - wymienił dalej. Kolejny pomysł to przebudowa łuków. - Bo na przykład skręt z "Solidarności" w Targową jest taki, że wręcz zachęca do takich "driftów" właśnie - ocenił.

Co na to Zarząd Dróg Miejskich? - Rozmawiam z ZDM o zmianach w okolicach Targowej i Dworca Wileńskiego. Na razie nie mogę podać żadnych konkretów, ale drogowcy wstępnie się zgodzili, że potrzebne są tam jakieś zmiany, żeby poprawić bezpieczeństwo. Na razie nie ustaliliśmy, co można wprowadzić i w jakim terminie - przyznał Mencwel.

O to, czy zmiany są możliwe na tym skrzyżowaniu zapytaliśmy również drogowców. Czekamy na odpowiedź.