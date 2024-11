"Sprawcy, kilkukrotnie telefonowali do pokrzywdzonej (ur. w 1949 r.), podając się za funkcjonariuszy policji z Rawy Mazowieckiej. Poinformowali, że jej pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych są zagrożone działalnością przestępczą. Sugerowali je wypłacić i przekazać określonej osobie w umówionych miejscach - w pobliżu sklepu i cmentarza. Pokrzywdzona wypłaciła zgromadzone na rachunkach bankowych oszczędności i zostawiła w miejscach wskazanych przez sprawców. Funkcjonariusze policji w Żyrardowie zorganizowali zasadzkę. W jej wyniku udało się odzyskać kwotę ponad pół miliona złotych, a także zatrzymać sprawców. Oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności" – przekazała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Płocku.

Nie słuchała nikogo

- Policjanci z komendy w Żyrardowie otrzymali sygnał od pracowników banku o podejrzanym zachowaniu seniorki. Skontaktowali się z 75-latką, informując ją o tym, że jest to próba wyłudzenia pieniędzy. Wielokrotnie próbowali wytłumaczyć kobiecie, że jest to oszustwo. Niestety, nie przekonały ją rozmowy z prawdziwymi funkcjonariuszami policji, a nawet z najbliższymi osobami z rodziny. 75-latka była zmanipulowana przez oszustów do tego stopnia, że do końca uważała, iż postępuje właściwie – informowała wówczas starszy sierżant Patrycja Sochacka z policji w Żyrardowie.