Ostrzegali ją policjanci i rodzina. Im nie uwierzyła, oszustom oddała pół miliona

Bardziej wierzyła oszustom, tak była zmanipulowana

- Wtedy właśnie policjanci z komendy w Żyrardowie otrzymali sygnał od pracowników banku o podejrzanym zachowaniu seniorki. Skontaktowali się z 75-latką, informując ją o tym, że jest to próba wyłudzenia pieniędzy. Wielokrotnie próbowali wytłumaczyć kobiecie, że jest to oszustwo. Niestety, nie przekonały ją rozmowy z prawdziwymi funkcjonariuszami policji, a nawet z najbliższymi osobami z rodziny. 75-latka była zmanipulowana przez oszustów do tego stopnia, że do końca uważała, iż postępuje właściwie - przekazuje st. sierż. Patrycja Sochacka.