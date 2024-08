Dowiedział się, że straci prawo jazdy. Wtedy "wyciągnął pieniądze, by załatwić sprawę"

Policjanci żyrardowskiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego oplem, który nie zapiął pasów bezpieczeństwa i nie włączył świateł. Okazało się, że 29-letni kierowca był po użyciu alkoholu. Sprawę - jak informuje policja - chciał "załatwić" pieniędzmi.

W piątek, 23 sierpnia, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, zatrzymali do kontroli kierowcę opla, który nie zapiął pasów bezpieczeństwa podczas jazdy i nie włączył świateł drogowych.

- Wyczuli od niego woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że 29-latek był w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila – red). Policjanci poinformowali kierującego, że w związku z popełnionym wykroczeniem zostaje mu zatrzymane prawo jazdy. Wówczas wyciągnął on z kieszeni pieniądze, chcąc wręczyć je za odstąpienie od czynności służbowych i tak załatwić sprawę - przekazuje w komunikacie mł. asp. Patrycja Sochacka z policji w Żyrardowie. - Mężczyzna został poinformowany, że popełnił przestępstwo. Po wykonanych czynnościach trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych – dodaje.