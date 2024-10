W Wołominie kierujący tirem wjechał w dom jednorodzinny. Strażacy przy pomocy narzędzi hydraulicznych wydostali go z kabiny. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala. Na szczęście osobom przebywającym w budynku nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło przy ulicy Kleeberga w Wołominie.

Na miejscu działała straż pożarna. Strażacy zgłoszenie otrzymali o godzinie 5.59. - Samochód ciężarowy marki Scania uderzył w budynek mieszkalny. Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali uwięzionego w kabinie kierowcę. Na miejscu obecny był już zespół ratownictwa medycznego. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych umożliwili dostęp do poszkodowanego. Zajął się nim ZRM, mężczyzna trafił do szpitala - opisał mł. kpt. Jan Sobków ze straży pożarnej w Wołominie. Do zdarzenia zadysponowano śmigłowiec LPR, jednak w trakcie działań helikopter został odwołany.