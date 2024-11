W poniedziałek policjanci zatrzymali 29-latka, który był poszukiwany do odbycia kary trzech lat więzienia. Został zatrzymany na sali sądowej, gdzie stawił się w związku z innym oskarżeniem.

29-latek przyszedł do sądu w związku z rozprawą, w której oskarżony był m.in. o znieważenie funkcjonariuszy oraz posiadanie narkotyków.

"Nie miał już możliwości ucieczki"

Policjanci, którzy 25 listopada stawili się do sądu na rozprawę dotyczącą mężczyzny, nie kryli zaskoczenia, gdy rozpoznali go wśród obecnych na sali. "Mężczyzna, zdając sobie sprawę, że jego ukrywanie się zostało odkryte, nie miał już możliwości ucieczki. Funkcjonariusze niezwłocznie zatrzymali go, a na miejsce wezwano dodatkowy patrol, który przejął dalsze czynności" - podała rzeczniczka węgrowskiej policji.