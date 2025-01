Syreny zawyły w hołdzie zabitemu ratownikowi

Posłuchaj Wstrzymaj Strażacy upamiętnili medyka, zabitego podczas interwencji Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Syreny karetek, wozów strażackich i policyjnych radiowozów zawyły, by oddać hołd ratownikowi medycznemu zabitemu w sobotę w Siedlcach. Środowisko apeluje o zmiany, w celu przeciwdziałania agresji wobec zespołów ratownictwa medycznego. Wśród propozycji jest wprowadzenie monitoringu wizyjnego podczas interwencji oraz zaostrzenie kar dla sprawców przemocy.

Apel o oddanie hołdu zamordowanemu ratownikowi medycznego wyszedł ze strony Krajowej Rady Ratowników Medycznych. Zgodnie z prośbą, w poniedziałek o godzinie 17.00 zawyły syreny karetek. Do apelu przyłączyli się także policjanci i strażacy, którzy zwrócili się również do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, by włączyli się w tę akcję.

Zarzuty za atak na ratowników

Do tragedii doszło w sobotę w Siedlcach. Zespół ratownictwa medycznego przyjechał na wezwanie do jednego z mieszkań przy ulicy Sobieskiego. Na miejscu ratownicy udzielali pomocy 59-letniemu mężczyźnie z ranami głowy. W pewnym momencie 59-latek zranił 64-letniego medyka nożem. Ranny został odwieziony do szpitala, gdzie zmarł.

W niedzielę Prokuratura Okręgowa w Siedlcach wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa ratownika medycznego. Według ustaleń śledczych, 59-letni mieszkaniec Siedlec Adam Cz. był w sobotę na imprezie, w której uczestniczyło sześć osób. Mężczyzna źle się poczuł i wezwał pogotowie. W chwili zatrzymania przez policję miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Został przewieziony do szpitala z obrażeniami głowy, jego przesłuchanie nie było w niedzielę możliwe.

W poniedziałek, po wytrzeźwieniu, usłyszał zarzuty. - Pierwszy zarzut dotyczy dokonanego w dniu 25 stycznia zabójstwa ratownika medycznego Cezarego L. W tej sprawie prokurator przyjął, że podejrzany działał w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prokurator Krystyna Gołąbek. - Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany zadał ratownikowi medycznemu, z dużą siłą jeden cios w okolice klatki piersiowej. Na skutek odniesionych obrażeń ratownik medyczny zmarł - dodała prokurator.

Drugi zarzut dotyczy czynnej napaści na drugiego z ratowników, którego podejrzany Adam Cz. zranił w nadgarstek. - Ratownik medyczny, który wykonuje swoje obowiązki, korzysta z takiej samej ochrony prawnej, jaka przysługuje funkcjonariuszowi publicznemu - wyjaśniła prokurator Gołąbek. - Prokurator przyjął, że podejrzany działał w zamiarze dokonania co najmniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ratownika. Posługiwał się dwoma nożami. Jednym z tych noży ugodził ratownika, powodując u niego obrażenia okolic nadgarstka - poinformowała.

Apelują o zmianę przepisów

W poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb poinformował, że w środę o godzinie 9 odbędzie się spotkanie ze środowiskiem ratowników medycznych. W spotkaniu mają wziąć udział przedstawiciele resortu zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji. Będzie ono dotyczyć działań w zakresie szkoleń, ewentualnych zmian w prawie, które mogą być podjęte jak najszybciej.

Po sobotniej tragedii w Siedlcach o podjęcie natychmiastowych działań w celu przeciwdziałania agresji wobec ratowników medycznych zwrócił się do resortów zdrowia i sprawiedliwości Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych (OZZRM), który zaproponował zaostrzenie kar za napaść na ratowników medycznych, wprowadzenie skutecznych mechanizmów ochrony prawnej personelu medycznego, wprowadzenie monitoringu wizyjnego podczas interwencji w postaci kamer nasobnych personelu ZRM oraz zwiększenie nakładów na edukację i kampanie społeczne promujące szacunek dla ratowników medycznych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz resort zdrowia wydały wspólne oświadczenie, w którym zadeklarowały "podjęcie stanowczych działań w celu zwiększenia ochrony służb medycznych oraz zapewnienia skuteczności ścigania przestępstw przeciwko ratownikom".

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar na platformie X zadeklarował natomiast pełne wsparcie i determinację w realizacji postulatów OZZRM.