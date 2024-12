Miasteczko kontenerowe na terenie budowy kompleksu Olefin III Źródło: Szymon Łabiński/PAP

Jako pierwszy o zabójstwie na terenie budowy kompleksu Olefiny III poinformował portalplock.pl. Te informacje potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku prokurator Bartosz Maliszewski.

- W nocy z soboty na niedzielę doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym na terenie budowy Olefin III spółki Orlen. W miasteczku kontenerowym grupa obywateli Republiki Filipin wdarła się do kontenera, w którym zamieszkiwali inni, również Filipińczycy. Następnie w tym kontenerze znaleziono dwie osoby z ranami kłutymi i ciętymi. Zabrano je do szpitala. Niestety w drodze jedna z tych osób zmarła w karetce pogotowia. Druga osoba została zoperowana. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedział prokurator Maliszewski.

Trzy osoby zatrzymane

Jak poinformował, na miejscu zdarzenia wykonano oględziny, zabezpieczono monitoring. Na nagraniu widać osoby, które wbiegają i wybiegają z kontenera. Na miejscu zostało również znalezione narzędzie zbrodni. - Do sprawy zatrzymano trzy osoby, obywateli Republiki Filipin. Są osadzeni w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku. Dziś (w poniedziałek - red.) prokuratorzy zapoznają się z materiałem dowodowym zgromadzonym w tej sprawie. Będą decydować o kształcie, charakterze zarzutów i dalszych środkach zapobiegawczych wobec zatrzymanych. Wstępna kwalifikacja postępowania to zabójstwo i usiłowanie zabójstwa - wyjaśnił rzecznik płockiej prokuratury.

Zgodnie artykułem 148 paragraf 1 Kodeksu karnego za zabójstwo grozi kara dożywotniego więzienia.

W poniedziałek ma odbyć się również sekcja zwłok ofiary napaści. - Ponadto prokurator przy udziale tłumacza przesłucha drugą pokrzywdzoną osobę - dodał Maliszewski.

Komentarz spółki Orlen

W krótkim komunikacie do sprawy odniosła się też spółka Orlen.

"Potwierdzamy, że zostaliśmy poinformowani o nocnym zdarzeniu (bójka) na terenie Miasteczka Pracowniczego, gdzie zamieszkują zagraniczni podwykonawcy jednej z naszych inwestycji. W wyniku zdarzenia, które miało miejsce na terenie zarządzanym przez wykonawcę tej inwestycji, poszkodowane zostały trzy osoby w tym jedna śmiertelnie (wśród nich nie ma polskich obywateli). Ochrona Miasteczka Pracowniczego asystuje policji oraz prokuraturze, którzy prowadzą czynności w tej sprawie. Monitorujemy sytuację i w razie potrzeby będziemy udzielali wszelkiego niezbędnego wsparcia" - przekazała w komunikacie cytowanym przez portalplock.pl spółka.

W ubiegłym tygodniu Orlen poinformował, że rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na zatrzymanie projektu budowy kompleksu Olefiny III w jego dotychczasowym zakresie.

