Zasłabnięcia w szkole podstawowej. Pod opieką ratowników 22 uczniów

Podczas zajęć w szkole w Starej Wsi koło Celestynowa doszło do zasłabnięć. Jak informuje straż pożarna, pod opiekę medyków trafiło 22 dzieci, czworo zostało zabranych na dalsze badania do szpitala.

Do zasłabnięć wśród dzieci doszło w szkole podstawowej w Starej Wsi, w gminie Celestynów. Chodzi o uczniów w wieku od 10 do 13 lat. Na miejsce zadysponowano m.in. grupę medyczną Państwowej Straży Pożarnej oraz grupę chemiczną z jednostki w Warszawie. Do placówki przyjechała też policja.

Zasłabnięcia w trakcie uroczystości szkolnej

- Na chwilę obecna mogę potwierdzić, że otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że grupa kilkorga dzieci gorzej się poczuła podczas zajęć. Na miejscu działają służby: straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia - poinformował nas początkowo podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Policjant wskazał, że zgłoszenie dotyczyło grupy pięciu osób.

Jak podała Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie, do zasłabnięć doszło w trakcie uroczystości szkolnej. "Dyrekcja neguje zatrucie czadem. Trwa akcja służb" - napisano w komunikacie.

Uczniowie oraz personel zostali ewakuowani z budynku na teren przed szkołą.

Łącznie 22 dzieci pod opieką ratowników

Jak poinformował około godziny 13 młodszy aspirant Bartłomiej Baran z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku, łącznie pod opiekę medyków trafiło 22 dzieci. - Czworo zostało zabranych do szpitala na dalszą diagnostykę - wyjaśnił strażak. - Dzieci zgłaszały objawy takie jak: ból i zawroty głowy oraz ból brzucha. Wszystkie są przytomne i kontaktowe - dodał.

W budynku łącznie znajdowało się 284 dzieci oraz 27 nauczycieli. - Wszyscy zostali ewakuowani. Przebywają na świeżym powietrzu. Na miejscu pracuje grupa specjalistyczna ratownictwa medycznego oraz grupa ratownictwa chemicznego z Warszawy. Akcją dowodzi zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku - powiedział młodszy aspirant Baran.

Na tę chwilę nie jest znana przyczyna zasłabnięć. Ustala ją grupa chemiczna strażaków oraz policja.

