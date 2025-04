Mężczyzna na wózku inwalidzkim wjechał w autobus. "Miał blisko trzy promile"

Do zdarzenia doszło w Radomiu Źródło: Google Earth

W Radomiu doszło do wypadku z udziałem kierującego wózkiem inwalidzkim oraz autobusu komunikacji miejskiej. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Był nietrzeźwy.

Do zdarzenia doszło w ostatni poniedziałek około godziny 15, u zbiegu ulic Struga i Szklanej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 46-latek poruszający się na elektrycznym wózku inwalidzkim na skrzyżowaniu uderzył w bok autobusu komunikacji miejskiej.

- Policjanci sprawdzili stan trzeźwości uczestników zdarzenia i okazało się, że mężczyzna poruszający się na wózku miał blisko trzy promile alkoholu w organizmie. Trafił do szpitala - przekazała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Jak zaznaczyła, policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego wypadku.

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność. Należy przestrzegać przepisów i stosować się do zasad bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, czy poruszamy się autem, motocyklem, rowerem czy wózkiem inwalidzkim to odpowiedzialność na drodze obowiązuje wszystkich - podkreśliła na koniec Jaśkiewicz.