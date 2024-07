"Pracownice ZUS" odwiedziły starsze małżeństwo. Przekonywały, że ich emerytury może wzrosnąć. Wypytywały o oszczędności. Kiedy wyszły okazało się, że zniknęło 50 tysięcy złotych. Policjanci przestrzegają przed wpuszczaniem do mieszkań nieznanych osób.

Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności kradzieży, która miała miejsce w środę, 17 lipca, w Radomiu. - Dwie kobiety, podające się za pracownice ZUS, weszły do mieszkania starszego małżeństwa. Przekazały nieprawdziwą informację o możliwości wzrostu świadczenia emerytalnego - podała w komunikacie Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Gdy właściciele zorientowali się, że doszło do przestępstwa sprawę zgłosili policjantom.

Na co uważać?

Jak nie paść ofiarą złodziei? Przede wszystkim nie należy wpuszczać do mieszkania ludzi, których nie znamy. "Jeżeli obca osoba przedstawi się jako pracownik jakiejkolwiek instytucji, powinniśmy zażądać pokazania stosownej legitymacji. Mają oni obowiązek mieć przy sobie taki dokument. Również telefonicznie można sprawdzić, czy dana instytucja wysyłała do nas swojego pracownika" - podpowiadają.

Natomiast jeżeli obca osoba weszła do naszego mieszkania, nigdy nie pozostawiajmy jej samej. Oszuści często proszą o sprawdzenie czegoś we wnętrzu domu i w tym czasie korzystając z nieuwagi domownika dokonują kradzieży. "Gdy mamy wątpliwości kim jest osoba, która do nas przyszła, możemy poprosić sąsiada lub znajomego, aby byli blisko nas w czasie takiej wizyty. Poza tym w każdej sytuacji budzącej podejrzenia należy skontaktować się z policją" - dodali.