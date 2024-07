To była akcja podzielona na etapu. Podczas ostatniego, największego policjanci weszli jednocześnie do 15 mieszkań i zatrzymali osiem osób. W sumie do aresztu trafiło 11 podejrzanych.

Otwoccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej pracowali nad zatrzymaniem osób zajmujących się obrotem środkami odurzającymi. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce w miejscowości Majdan. Policjanci z komendy wojewódzkiej w Lublinie zatrzymali wtedy 31-latka, który posiadał w miejscu zamieszkania ponad trzy kilogramy marihuany, ponad 756 gramów mefedronu oraz broń palną.

Następnego dnia został zatrzymany 27-latek. Obaj mężczyźni usłyszeli w sumie 52 zarzuty w tym posiadanie środków odurzających, posiadanie przyrządów służących do niedozwolonego wytwarzania substancji psychotropowych, posiadania bez wymaganego zezwolenia broni palnej oraz uczestnictwo w obrocie znacznych ilości środków odurzających. Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła w sprawie śledztwo, w którym zawnioskowała do Sądu o zastosowanie wobec obu podejrzanych, aresztów tymczasowych. Mężczyźni trafili na trzy miesiące do aresztu.

"Pierwsze zatrzymania to jedynie wierzchołek góry lodowej"

- Okazało się, że pierwsze zatrzymania to jedynie wierzchołek góry lodowej. Otwoccy kryminalni dalej ustalali siatkę powiązań, którą przekazywane były nielegalne substancje, oraz inne osoby uczestniczące w obrocie środków odurzających. Kolejne miesiące pracy przyniosły następne zatrzymania. W czerwcu otwoccy policjanci przy wsparciu policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa V zatrzymali 31-letniego mieszkańca Warszawy. Mężczyzna usłyszał 18 zarzutów, w tym obrót znaczą ilością środków odurzających. Na wniosek prokuratury mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu - przekazuje mł. asp. Patryk Domarecki z policji w Otwocku.

90 kilogramów narkotyków, 11 osób w areszcie Policjanci jednocześnie weszli do 15 mieszkań na terenie garnizonu stołecznego oraz powiatów ościennych | policja Otwock

15 adresów, ośmiu zatrzymanych

Materiał dowodowy zebrany w trakcie prowadzonego śledztwa był na tyle obszerny, że policjanci wraz z prokuraturą zdecydowali się w lipcu przeprowadzić akcję, w której zostały zatrzymane kolejne osoby.

Wzięli w niej udział: oddziały kontrterrorystyczne (w tym: Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA", Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Kielcach, Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Łodzi, Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Radomiu) oraz Wydział Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Policjanci weszli jednocześnie pod 15 różnych adresów zlokalizowanych na terenie Warszawy oraz powiatów ościennych. Zatrzymali jednocześnie ośmiu mężczyzn w wieku od 23 do 34 lat. W przeszukaniu pomieszczeń zajmowanych przez podejrzanych uczestniczył policyjny pies służbowy z Komendy Stołecznej Policji szkolony do wykrywania narkotyków.

W trakcie prowadzonej sprawy policjanci zabezpieczyli ponad siedem kilogramów marihuany, ponad 1,2 kilograma mefedronu, gotówkę w kwocie ponad 82 tysięcy złotych, dwa samochody, dziesiątki telefonów oraz sprzęt informatyczny.

- Zebrany w sprawie obszerny materiał dowodowy pozwolił prokuraturze postawić podejrzanym w sumie 142 zarzuty, w tym udział w obrocie znacznych ilości środków odurzających w ilości przekraczającej 90 kilogramów o czarnorynkowej wartości sięgającej 4,3 miliona złotych – dodaje mł.asp. Patryk Domarecki.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego Prokuratura Rejonowa w Otwocku zawnioskowała do Sądu Rejonowego w Otwocku o zastosowanie wobec wszystkich ośmiu podejrzanych najsurowszego ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Decyzją Sądu Rejonowego w Otwocku, wszyscy podejrzani trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor:mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl