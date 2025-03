49-latek aresztowany za usiłowanie zabójstwa właściciela sklepu Źródło: Policja Mazowiecka

Policjanci zatrzymali 49-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa właściciela sklepu motoryzacyjnego w Sierpcu (Mazowieckie). Prokuratura przedstawiła mu zarzut, a sąd aresztował na trzy miesiące.

W czwartek do Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu zgłosił się mężczyzna, który poinformował o dramatycznym zajściu w jego sklepie.

Policja: przystawił mu nóż do szyi

"Z relacji wynikało, że do sklepu przyszedł znany mu mężczyzna, będący pod działaniem alkoholu i przy użyciu niebezpiecznego narzędzia groził mu pozbawieniem życia, przykładając ostrze noża kuchennego do jego szyi. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, w wyniku której pokrzywdzony doznał powierzchownych obrażeń ręki. Pokrzywdzonemu mężczyźnie udało się wyrwać i uciec, pozostawiając sprawcę zamkniętego w magazynie. Po chwili napastnik zdołał wydostać się przez okno i oddalił się w nieznanym kierunku" - opisała st. asp. Katarzyna Krukowska z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Kilka minut po zgłoszeniu zatrzymano 49-latka i osadzono go w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze znaleźli też nóż, którym miał grozić 53-letniemu właścicielowi sklepu.

Podejrzanemu grozi dożywocie

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mieszkaniec Sierpca usłyszał prokuratorski zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd na wniosek śledczych zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Czytaj także: "Mecenas" przekonał, że chce pomóc. Rodziny straciły duże kwoty>>>

Policjanci zatrzymali podejrzanego o oszustwa metodą "na legendę" Źródło: KRP II