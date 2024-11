Jechała 101 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym

czytaj dalej

- Będziemy przyglądać się wszystkiemu, co się w Warszawie dzieje. Policja dba o bezpieczeństwo. My będziemy bardzo wyczuleni, aby ten dzień odbywał się w podniosłej, uroczystej atmosferze - zapewnił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, odnosząc się do obchodów Narodowego Święta Niepodległości.