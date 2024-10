Polskie korzenie tegorocznego zdobywcy Nobla

"Jego rodzice byli fizykami. Ojciec John Josepf Hopfield urodził się 17 marca 1891 r. w Płocku - było to wówczas Królestwo Kongresowe, przy ul. Synagogalnej 4. Jego matka miała na imię Konstancja - przekazała w czwartek Kuria Diecezjalna Płocka.

Ochrzczony w Płocku, wyemigrował do USA

Jak podkreślono w informacji, pracownik płockiego Archiwum Diecezjalnego ks. dr Bartosz Leszkiewicz dotarł tam do metryki chrztu Józefa Chmielewskiego. Wyjaśniono przy tym, że wymieniony w tym dokumencie Józef Chmielewski, który ostatecznie wyemigrował do USA, to właśnie John Joseph Hopfield senior. Zwrócono jednocześnie uwagę, że "hop field" jest angielskim "luźnym odpowiednikiem" właśnie nazwiska Chmielewski.