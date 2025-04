Rozbity gang handlarzy narkotyków. 13 zatrzymanych

Rozbito grupa przestępczą, zatrzymano 13 osób Źródło: CBŚP

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang handlujący narkotykami. Działali głównie w podwarszawskim Piasecznie i mogli sprzedać nawet 150 kilogramów narkotyków. 13 osób zostało zatrzymanych.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała w latach 2019-2023 i mogła w tym czasie sprzedać ponad 150 kilogramów mefedronu, amfetaminy, marihuany i kokainy.

13 osób zatrzymanych

Rzecznik CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski przekazał, że akcja została przeprowadzona w ostatnim czasie w okolicach Warszawy. W trakcie działań zatrzymano 13 osób.

Policjanci przeszukali zajmowane przez podejrzanych nieruchomości i znaleźli kilkaset tysięcy złotych, a także narkotyki.

Zarzuty dotyczą nie tylko narkotyków

13 zatrzymanych osób usłyszało zarzuty dotyczące między innymi kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, podżegania do uszkodzenia ciała i podżegania do niszczenia mienia.

- Na podstawie zebranego materiału dowodowego, decyzją sądu dziewięć osób zostało tymczasowo aresztowanych - przekazał podkom. Wrzesiński.

W akcji brali udział funkcjonariusze Zarządu w Warszawie CBŚP wspólnie z prokuratorami mazowieckiego Prokuratury Krajowej.

Duża akcja CBŚP i prokuratury Rozbito grupa przestępczą, zatrzymano 13 osób Źródło: CBŚP Rozbito grupa przestępczą, zatrzymano 13 osób Źródło: CBŚP Rozbito grupa przestępczą, zatrzymano 13 osób Źródło: CBŚP Rozbito grupa przestępczą, zatrzymano 13 osób Źródło: CBŚP Rozbito grupa przestępczą, zatrzymano 13 osób Źródło: CBŚP Rozbito grupa przestępczą, zatrzymano 13 osób Źródło: CBŚP