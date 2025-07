Zatrzymanie, błyskawiczny wyrok i deportacja

Piaseczno (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym do którego doszło na skrzyżowaniu ulicy Nowej z ulicą Powstańców Warszawy w Piasecznie. Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze piaseczyńskiej "drogówki", którzy ustalili, że 28-latek siedzący za kierownicą renault nie zastosował się do znaku drogowego A-7 "ustąp pierwszeństwa przejazdu" i doprowadził do zderzenia z kierującym pojazdem marki Kia. W zdarzeniu nikt nie poniósł poważnych obrażeń.

Błyskawiczny wyrok

- Badanie alkomatem wykazało, że 28-letni obywatel Nigerii jest nietrzeźwy. W wydychanym powietrzu miał 0,5 promila alkoholu. Sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało również, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami, a do tego na terenie Polski przebywa nielegalnie - poinformowała rzeczniczka policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

28-latek został zatrzymany Źródło: KPP w Piasecznie

Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a auto którym na policyjny parking. Policjanci zajęli się kompletowaniem materiału dowodowego w sprawie oraz wdrożyli postępowanie przyspieszone, dzięki czemu wyrok w sprawie zapadł w ciągu zaledwie kilkunastu godzin od zatrzymania.

- 28-latek usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania kolizji drogowej, kierowania pojazdem pomimo braku uprawnień oraz w stanie po użyciu alkoholu - dodała policjantka. I podsumowała: - Sąd orzekł karę 30 dni pozbawienia wolności oraz sześciomiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zgodnie z dyspozycją piaseczyńskiego sądu, 28-latek został osadzony w zakładzie karnym. Informacja ta została przekazana funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy przeprowadzą procedurę deportacyjną wobec 28-latka.