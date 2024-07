"Kobiety przyszły po haracz i wymuszały zmianę zeznań w sprawie zatrzymanych mężczyzn"

Policjanci z Otwocka zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy mieli wymuszać haracz od kobiet świadczących usługi seksualne. Później do podejrzanych dołączyły jeszcze trzy kobiety. Powód? Chciały wymusić zmianę zeznań u pokrzywdzonych.

Zatrzymali dwóch mężczyzn, a później trzy kobiety

Jak czytamy w komunikacie prasowym, funkcjonariusze ustalili adres, pod którym przebywali sprawcy. "Było to jedno z mieszkań na terenie powiatu piaseczyńskiego. W tym czasie dochodzeniowcy zbierali materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie. Policjanci zdecydowali się wkroczyć do mieszkania i zatrzymać sprawców. Zgodnie z ustaleniami na miejscu zastali dwóch obywateli Bułgarii, podejrzanych o usiłowanie dokonania wymuszenia rozbójniczego. Byli to mężczyźni w wieku 52 oraz 30 lat" - informuje Patryk Domaradzki z otwockiej policji.