Złodzieje wykorzystują awarię wodociągową

Awaria wodociągowa w Otwocku Źródło: tvnwarszawa.pl

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przestrzega przed oszustami. Sprawcy wykorzystują trwającą awarię wodociągową, podają się za urzędników, pukają do drzwi i okradają mieszkania.

"Otrzymujemy doniesienia o osobach, które podając się za pracowników OPWiK odwiedzają domostwa i dokonują kradzieży. Uczulamy, że każdy pracownik OPWiK posiada legitymację służbową, która potwierdza jego tożsamość" - przestrzega OPWiK w komunikacie opublikowanym w piątek.

"Jeśli mają państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o natychmiastowy kontakt telefoniczny pod numerem (22) 779 48 78" - apelują urzędnicy.

Wszystkie informacje dotyczące standardów bezpieczeństwa można znaleźć również na stronie OPWiK>>

Awaria magistrali

Przypomnijmy: woda w Otwocku i Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych - poinformowało w środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Jarosław Margielski przekazał na konferencji prasowej, że doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody . - Po napełnieniu sieci doszło do zerwania osadu, który został na tej sieci skumulowany. Nadmierna ilość osadu zanieczyściła filtry, które znajdują się na stacji uzdatniania wody, która to zaopatruje ponad 80 procent miasta w wodę - powiedział prezydent Otwocka. - To najpoważniejsza awaria od kilkudziesięciu lat - ocenił.

W sprawie awarii sieci wodociągowej Prokuratura Rejonowa w Otwocku podjęła czynności w kierunku przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób.

Władze Otwocka przypomniały w mediach społecznościowych, że woda w kranach w Otwocku i w Karczewie nadal nie nadaje się do spożycia. Dodały, że czekają na wyniki badań, czy zostanie ona dopuszczona do kąpieli. Jak będą znane, poinformują o tym.

"Do picia nadaje się woda butelkowana, która jest rozdawana w punktach na terenie miasta oraz woda z beczkowozów po wcześniejszym przegotowaniu" - podkreślił otwocki ratusz.

Na ulicach Otwocka stacjonuje 20 beczkowozów, w Karczewie i na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym - 14 beczkowozów. Jest w nich zarówno woda spożywcza, jak i sanitarna. Obok beczkowozów jest dostępna woda butelkowana.

Władze Otwocka poinformowały w piątek, że na parkingu przy ul. Andriollego w centrum Otwocka można pobierać wodę z dużej strażackiej cysterny, która mieści 23 tysiące litrów wody. Zachęcają zwłaszcza przedsiębiorców do korzystania z tego punktu poboru wody, który jest czynny od godz. 6 do godz. 22.

Jest to woda spożywcza, której można używać po przegotowaniu do picia i celów spożywczych.