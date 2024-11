"30–krotnie ugodził pokrzywdzonego ostrym narzędziem". Mężczyzna zmarł. Jest wyrok

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w marcu 2024 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Ukrainy Andrii I., oskarżonemu o zabójstwo 56-letniego Pavlo H.

30 ciosów ostrym narzędziem

Do zabójstwa doszło 25 grudnia 2022 roku w Ostrowi Mazowieckiej w wynajmowanym mieszkaniu 56-letniego obywatela Ukrainy, który od kilku lat mieszkał w tym mieście i pracował w pobliskiej spółdzielni mleczarskiej.

- Oskarżony działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia, 30–krotnie ugodził pokrzywdzonego narzędziem ostrym w okolice głowy, tułowia i kończyn górnych. Zadał mu 21 ciosów z dużą siłą. Obrażenia te doprowadziły do powstania ran prowadzących do jam narządów wewnętrznych - poinformowała Elżbieta Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. - Andria I. zadał też ofierze dziewięć ciosów z mniejszą siłą - dodała.

Na ciele mężczyzny stwierdzono liczne rany kłute w okolicy głowy, tułowia i kończyn górnych. Makabrycznego odkrycia dokonał właściciel wynajmowanego przez Ukraińca mieszkania. Biegły wskazał, że przyczyną zgonu mężczyzny były rany sięgające do serca i płuc.

Najpierw się przyznał, potem zaprzeczył

W toku śledztwa oskarżony początkowo przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia. - Podłożem popełnienia czynu miała być zazdrość o kobietę. W toku postępowania oskarżony zmienił swoje stanowisko, nie przyznał się do zabójstwa, oświadczył, że był obecny podczas zdarzenia, ale nie on zabił. Jako sprawcę przestępstwa wskazał inną osobę - przekazała Łukasiewicz. Swoje wyjaśnienia podtrzymał w toku postępowania jurysdykcyjnego.