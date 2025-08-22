Miał zajmować się ogrodnictwem, ale w tunelach nie było warzyw

"Mężczyzna każdego dnia doglądał swoje rośliny, które podlewał i dbał o szybki ich wzrost. Twierdził, że uprawia tam warzywa. Prawda była jednak zupełnie inna. Kiedy pod wskazanym adresem pojawili się policjanci, mężczyzny nie było w domu. Funkcjonariusze dokonali przeszukania ogrodowych tuneli, gdzie zabezpieczyli 15 krzewów konopi innych niż włókniste" - przekazała w komunikacie podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.
Jak dodała, w mieszkaniu 31-latka znaleziono również grzyby halucynogenne oraz marihuanę.
Zatrzymany usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw związanych z uprawą i posiadaniem środków odurzających. Do więzienia trafił od razu, bo miał do odsiadki pół roku za wcześniejsze czyny.
Autorka/Autor: b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Pruszkowie