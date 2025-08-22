Logo TVN Warszawa
Okolice

Miał zajmować się ogrodnictwem, ale w tunelach nie było warzyw

Funkcjonariusze z Nadarzyna i Pruszkowa zlikwidowali nielegalną uprawę konopi. Jak podała policja, 31-letni mieszkaniec, który miał zajmować się ogrodnictwem, w dwóch tunelach foliowych zamiast warzyw uprawiał konopie.

"Mężczyzna każdego dnia doglądał swoje rośliny, które podlewał i dbał o szybki ich wzrost. Twierdził, że uprawia tam warzywa. Prawda była jednak zupełnie inna. Kiedy pod wskazanym adresem pojawili się policjanci, mężczyzny nie było w domu. Funkcjonariusze dokonali przeszukania ogrodowych tuneli, gdzie zabezpieczyli 15 krzewów konopi innych niż włókniste" - przekazała w komunikacie podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Jak dodała, w mieszkaniu 31-latka znaleziono również grzyby halucynogenne oraz marihuanę.

Zatrzymany usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw związanych z uprawą i posiadaniem środków odurzających. Do więzienia trafił od razu, bo miał do odsiadki pół roku za wcześniejsze czyny.

Autorka/Autor: b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Pruszkowie

